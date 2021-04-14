Abdullah Ağar'dan dikkat çeken sözler: Çaresizdik, mecburduk
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, hedefi ilk atışta tam isabetle vuran Bozdoğan'la ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, genç teknisyen ve mühendislerin Göktuğ projesinde geliştirdiği milli füze Bozdoğan'ın, ilk atışta hedefi tam isabetle vurduğunu duyurdu.
Gururlandıran görüntüleri paylaşan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken ifadeler kullandı.
Ağar, Twitter hesabından şunları kaydetti:
"Bağımlıydık, çaresizdik, mecburduk. Artık Türkiye, AAM havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri oldu. Hava-hava füzemiz #Bozdoğan test atışında hedefi tam ortadan vurdu. Denemede yine özgün bir ürünümüz #Şimşek rol aldı."