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Gündem Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar
Gündem

Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Sincar'daki son gelişmeleri değerlendirdi. Ağar, "PKK'lı teröristler Irak güvenlik güçlerine katılabilir" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 14:00:00 -
Abdullah Ağar’dan çok kritik uyarı: Gizlice güvenlik üniformalarını giyip oraya sızacaklar

PKK terör örgütünün Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar bölgesinden çekilmesi gerçeği yansıtıyor mu? PKK yer değiştirme taktiği mi uyguluyor? Bölgede yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber canlı yayınında anlattı.

PKK terör örgütünün Sincar'da öncelikle paçavralarını indirdiğini ifade eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "3-5 binayı teslim etti. Orada kurmuş olduğu sözde özerk yapı üzerinden halkı sokağa döktü. Bir şekilde PKK Sincar'da varlığını koruyacak" ifadelerini kullandı.

"PKK'lı teröristler Irak güvenlik güçlerine katılabilir"

Ağar, Sincar'ın kent merkezinden çıkan PKK'lı teröristlerin Sincar Dağı'na çıktığını ve burasının da stratejik açıdan Türkiye için tehlike arz ettiğini söyledi. Sincar'daki PKK'lı teröristlerin üzerilerindeki üniformaları değiştirip başka üniformalar giyerek Irak güvenlik güçlerine entegre olabileceğine dikkat çeken Ağar, "Bu iddiayı ben değil Sincar'daki KDP yetkilileri söylüyor. 'PKK üzerindeki üniformalarını çıkarttı şu anda Irak ordusu ve polisinin üniformasını giyiyor' daha önce Sincar böyle bir oluşumla karşı karşıya kaldı. Burada 2500 kişilik yeni bir güç kurulacak. Peki PKK bunun içerisinde olacak mı? Olmayacak! PKK, şu anda Sincar'ın içini terk ediyor gibi görünse de 5 kilometre dışında yeniden konuşlanıyor. Burada büyük bir kurnazlık var. Yapılan anlaşmayla Türkiye'nin Sicar'a müdahale etmesinin önüne geçildi" dedi.

Bölgede yaşanan sürecin Irak'ı,Suriye'yi parçaladığını bir sonraki adımın ise Türkiye olduğunu ifade eden Ağar, Irak'ın içerisinde ülkesinin toprak bütünlüğüne ihanet edecek birçok kişinin olduğunu söyledi.

PKK'nın siyasallaştırılmasıyla ilgili çok ciddi bir oyun oynandığını Türkiye'de de bu oyunun ayağının olduğunu söyleyen Ağar, "1-2 sene sonra Suriye'de tohumları atılmış YPG/PYD'nin siyasi olarak Türkiye ile konuşmasıyla karşı karşıya kalabiliriz. PKK'nın sözde barış savaşçısı olarak dünyaya pazarlanmış fotoğrafla karşı karşıya kalabiliriz. Türkiye'nin bu yüzden PKK'nın terörize varlığıyla değil, sözde siyasi varlığıyla da mücadele etmesi gerekli. Bu mücadele Türkiye'de değil Suriye ve Irak'ta da mücadele etmeli." dedi.

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Yorumlar

mustafaa

bunlar kim yav devletin bilmediklerini bunlar biliyor
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