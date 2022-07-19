Abdullah Ağar'dan çok konuşulacak sözler: Türkiye bu tarihi fırsatı çöle gömecek

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD desteğiyle 130 bin teröristin Türkiye sınırlarına yakın bir noktada konumlandığını dile getirirken bu teröristlerin kime karşı kullanılacağı sorusunu gündeme getirdi.

PKK/YPG'nin devlet kurmak için tarihi bir fırsat yakaladıklarını düşündüklerini söyleyen Ağar, Türkiye'nin bu fırsatı bulundukları çöle gömmek için bir irade ortaya koyduğunu söyledi.

İşte Abdullah Ağar’ın dikkat çeken açıklamaları:

"Şu andaki haliyle Suriye ve Irak'ın siyasi yapılarını değiştiriyorlar. Bu Irak’ta oldu zaten. Şimdi Suriye’de aynı şeyi yapmaya çalışıyorlar. DAEŞ diye bir gerekçe üretip DAEŞ’le mücadele ediyor mazeretiyle bir demokrasi kahramanı bir özgürlük savaşçısı diye bütün dünyaya pazarladılar yiyenler yedi.

"130 bin teröristi kime karşı kullanacaklar?"

Ama başka bir boyutu bu görmüş olduğunuz çöllük alanda Suriye’nin yaklaşık 3’te 1’i 40 bin km kareye karşılık geliyor. 130 bin civarında olduğu ifade edilen bu teröristleri nerede ne zaman kime karşı kullanacak? Bu Türkiye değildir diye bir cümle kurabilir miyiz?

"Tarihi bir fırsat yakaladıklarını düşünüyorlar"

Şu andaki terör örgütünün başındaki Abdi. Şahin Cilo lakaplı terörist bunların hepsi PKK’lı. Sadece bunlar değil 11 bin tane dağ kadrosu terörist burada Irak’taki Türkiye’deki dağlardan sökülüp buraya getirildi. Çünkü mümbit alan burası. Burada şuan bir devlet kurmayla ilgili tarihi bir fırsat yakaladığını düşünüyor. Türkiye’de bu tarihi fırsatı orada çöle gömmeye dair bir irade ortaya koyuyor.

ABD bir cümle kurdu neydi ’DAEŞ’le mücadele ediyorum’ tamam bunu bir müttefik olarak doğru kabul ettik. O zaman şu havzalarda mavilerle belirlenen alanlarda şuan kim var? DAEŞ mı var DAEŞ nerede? DAEŞ Suriye rejiminin olduğu alanlarda. O zaman sen 2019’da yapmış olduğun mutabakata uygun bir şekilde bu teröristlerin aşağıda olması gerekiyor. Ama bunların hepsi bizim karşımızda ve her gün çatışma var. O yüzden şu olacak biz şimdi bunları bu aşağıya ittiğimiz zaman Kürt etnik kimliğini istismar etmekten Kürt kardeşlerimizi kurtaracağız. Yani Kürtlerin kanı Batı’nın menfaatlerine hizmet etmeyecek.

Sünni Arap havzasına indirdiğiniz an PKK değersizleşmiş olacak yani çözüme dair son derece önemli bir parametre geliştirmiş olacaksınız.