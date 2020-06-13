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Abdullah Ağar'dan çarpıcı soru: Bu tesadüf mü?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ayasofya tartışmalarının alevlendiği bu günlerde Yunan fırkateyninin karşımıza çıkmaya kalkmasının bir tesadüf mü yoksa bir tercih mi olduğu konusuna dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 12:59:00 -
Abdullah Ağar'dan çarpıcı soru: Bu tesadüf mü?

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ayasofya ile ilgili tartışmaların alevlendiği bu günlerde Yunan fırkateyninin karşımıza çıkmaya kalkmasının bir tesadüf mü yoksa bir tercih mi olduğu konusuna dikkat çekti.

Ağar, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya tartışmaların alevlendiği ve jeopolitik bir parametreye dönüştüğü ateşli güncede Yunan F-“453” Spetsai fırkateyninin karşımıza çıkmaya kalkması:

Bir tesadüf mü?
Bir tercih mi?

Türkiye’den Libya’ya giden kargo gemisinin önünü kesmeye kalkmıştı."

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