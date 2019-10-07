Abdullah Ağar’dan Beyaz Saray’ın açıklamasına dikkat çeken yorum!

Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili Beyaz Saray'ın açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı.

"Türkiye sorumlu olacak"

Yine açıklamada "Amerikan hükümeti bölgedeki DAEŞ militanlarının geldiği Almanya, Fransa ve diğer Avrupa ülkelerine DAEŞ savaşçılarını geri almaları konusunda baskı yaptı ancak onlar bu kişileri geri almayı kabul etmediler. Amerika yıllardır vatandaşlarının vergilerine büyük maliyetler getiren bu savaşçıları artık daha fazla tutmayacak. Bundan böyle bölgede geride kalan iki yıl boyunca yakalanmış olan DAEŞ savaşçılarından da Türkiye sorumlu olacak“ denildi.

El-Hol kampı tehdit aracı oldu

ABD'nin operasyona ilişkin yaptığı bu açıklamayı Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu:

"8-10 bini yabancı, 35 bini çocuk, 35 bini yetişkin 80.000 Daesh’linin barındığı El-Hol (Al Hawl) Kampıyla ilgili ABD (sorumluluk Türkiye’de’ derken, anlaşmamı var, tehdit mi ediyor? “Al Hol” YPG/PKK’nın ABD’ye karşı en önemli 2 kozundan ve tehdit aracından biri!"