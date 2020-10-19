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Gündem Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler
Gündem

Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında yaşananlara ilişkin Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 13:20:00 -
Abdullah Ağar'dan Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin olay sözler

Ermenistan, PKK ile arasındaki bağı birinci ağızdan itiraf etti. Başbakan Nikol Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistan’dır.'' dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar “Kuzeydoğuda Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var!” ifadelerini kullandı.

Ermenistan ile PKK arasındaki iş birliği Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın sözleri ile bir kez daha açığa çıktı. Facebook hesabından İtalyan gazetesine verdiği röportajı paylaşan Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistandır" dedi.

Abdullah Ağar açıkladı

Paşinyan’ın sözlerine değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Kuzeydoğuyu anladık. Orada Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var! İfadeler ‘yazılı olarak’ Paşinyan’ın resmi facebook sayfasından... Bu haliyle, terör örgütü YPG/PKK ile Ermenistan devleti arasındaki bağa-iş birliğine dair, bir başbakanın ağzından tarihi bir itiraftır.” ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Ağar'ın o açıklamaları...

Twitter hesabından paylaşım yapan Ağar şu ifadeleri kullandı:

“ - Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki sınır ötesi destekli terör...

- Türkiye/Ermenistan/İran terör ringi...

- Suriye’de YPG/PKK’nın kurduğu sözde şehit Nubar Ozanyan taburu...

- Karabağ’a YPG/PKK transferi...

- YPG/PKK/ASALA bileşik terörü...

- YPG/PKK içinde etkisizleştirilen Ermeni kökenli teröristler...

Hepsi Paşinyan’ın açıklamasıyla daha anlamlı.

Ümit ederim YPG/PKK’nın ve onun siyasi uzantısı başta türevlerinin peşine takılanlar, üzerlerinde nasıl bir oyun oynandığını artık görürler. Saygı ile...”

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Yorumlar

Necattin

Sadece Ermenistan mı bütün batı PKK sevdalısı şimdi Araplarda çıktı ortaya Ermeni işi bilinmeyen birşey değil
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