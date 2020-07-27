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Gündem

Abdullah Ağar 'yuh' diyerek paylaştı! Türkiye'ye çirkin iftiralar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da devlete bağlı El Ahram gazetesinin Türkiye'ye attığı çirkin iftiralara tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 22:50:00 -
Abdullah Ağar 'yuh' diyerek paylaştı! Türkiye'ye çirkin iftiralar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yaptığı kanlı darbeyle göreve gelen darbeci Sisi yönetimindeki Mısır'da devlete bağlı El Ahram gazetesinin Türkiye'ye attığı çirkin iftiralara tepki gösterdi.

"Utanmazlığın böylesi!" ifadesinin kullanan Ağar, "Ayıp be, yuh!" diyerek tepkisini sürdürdü.

Ağar'ın aktardığına göre; El Ahram, Türkiye'nin Libya'da yıkım yaptığı, Sina yarımadasında DAEŞ'li teröristleri desteklediği, Akdeniz'de doğalgaz çalmaya çalıştığı, Etiyopya'da Nil kaynaklarını kontrol altına alarak Mısır'ı susuz bırakmaya çalıştığı şeklinde alçak iftiralarda bulundu.

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