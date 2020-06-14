Abdullah Ağar: Türkiye, İran'daki bazı eksenlerin PKK planını biliyor

İran'daki terörist PKK varlığına ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "İran-Makü Dambat'ta 100 terörist var. Gereği neyse ister siz, ister biz, ister beraber yapalım." diyerek PKK'ya karşı İran'a birlikte operasyon sinyali vermişti.

Bakan Soylu'nun açıklamalarına cevap veren, İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, “Türkiye topraklarındaki silahlı grupların son operasyonlarının Türk yetkililerin üzerinde baskı oluşturduğunu ve böyle bir iddiada bulunmaya zorladığını anlıyoruz." şeklindeki sözlerine Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar tepki gösterdi.

Ağar'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin İran’ın üniter yapısı ve toprak bütünlüğüne karşı son derece hassas davranmasına, 6 Haziran'da Sn Süleyman Soylu'nun; "İran-Makü Dambat'ta 100 terörist var" ARTIK GEREĞİ "İster siz, ister biz, ister beraber yapalım" demesine rağmen son derece GALİZ bir karşılık geldi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, İran sınırları içinde terörist olmadığını (!) iddia ederek: “İran İslam Cumhuriyeti topraklarında terörist unsurların varlığı kırmızı çizgimizdir” dedi ve ardından kinayeli bir şekilde:

“Türkiye topraklarındaki silahlı grupların son operasyonlarının Türk yetkililerin üzerinde baskı oluşturduğunu(!) ve böyle bir iddiada bulunmaya zorladığını anlıyoruz (!)" diye konuştu.

O zaman Sınır Kapısını hedef alan, sınıra yakın bölgelerde eylem yapan ve tekrar İran’a kaçan teröristler gökten zembille mi Türkiye’ye iniyor?

Eminim, Türkiye’nin elinde son derece sağlam delil ve bilgiler var.

Bununla birlikte Türkiye gerek kış, gerek pandemi döneminde İran’a karşılık son derece dostane bir yaklaşım sergiledi. Ulaşılamayan karakollarına kadar.

Elinen gelenin en iyisini yaptı. İran’ın adli konulardaki beklentilerine cevap verdi.

Üstüne düşen bütün insanı, güvenlik, sınır iş birliği görevleri yerine getirdi.

İran’ın üniter yapısına ve toprak bütünlüğüne karşı son derece hassas davrandı.

Buna rağmen İran Devrim Muhafızları K.K.K'ı Tuğg. Muhammed Pakpur gibi bazı İranlı yetkililer neden böyle davranıyor?

Türkiye’nin devlet aklı İran’daki bazı eksenlerin PKK ile bazı ilgili düşüncelerini, KYB bölgesi, Kandil, Sincar, Suriye angajmanlarını, ince hesap ve stratejilerini elbet biliyor.

Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerdeki hesaplarını da.

Biz de mi İran’daki bazı zihniyetler gibi davranalım?

Biz de mi dost ve kardeş bir ülkenin üniter yapısına ve toprak bütünlüğüne yönelmiş terörist örgütlere, silahlı yapılara karşı ince hesaplar, stratejiler, angajmanlar geliştirelim?

Aklıma hemencecik geliverenler: KDP-İ Peşmergeleri, Halkın Mücahitleri Örgütü, İran’da etnik, mezhebi ve siyasi ayrımcılık peşinde koşan nice nice yapılar.

Ama Türk milleti öyle bir millet değildir.