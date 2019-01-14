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Abdullah Ağar, Trump'ın küstah tehdidini değerlendirdi: Trump, yeni bir oyun oynuyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump’ın "Türkiye, Suriye’ye Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" şeklindeki ifadelerini değerlendiren Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Trump’ın gelişen duruma göre yeni bir oyun oynuyor" dedi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
Abdullah Ağar, Trump'ın küstah tehdidini değerlendirdi: Trump, yeni bir oyun oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece resmi twitter hesabından 'DEAŞ'ın mülki halifeliğinin kalan az kısmını sert ve birçok yönden vurmaya devam ederken uzun zamandır gerçekleşmesi gereken Suriye'den çekilmeye başlıyoruz. DEAŞ tekrar toparlanırsa yakınlardaki üslerden tekrar saldıracağız.' ifadesini kullandı.

Trump bu sözlerle birlikte 'Türkiye, Suriye’ye Kürtler'e (PKK/PYD) saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz' sözleriyle skandal bir açıklamada bulundu. Türkiye'den jet yanıt Trump'ın tepki çeken paylaşımına ilk yanıt veren yine twitter üzerinden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

Kalın Trump'ın açıklaması ile ilgili, “Türkiye teröristlerle mücadele ediyor Kürtlerle değil. Sayın Donald Trump, Kürtleri ABD'nin terör listesindeki PKK ve onun Suriye kolu PYD/YPG ile eş tutmak ölümcül bir hatadır.” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise Trump’ın skandal açıklamalarına cevaben resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti devleti Kürtlerin düşmanı değil, hamisidir. Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu yoktur" mesajını paylaştı. “Bizim meselemiz PKK terör örgütüyle ve onun Suriye’deki uzantılarıyladır” diyen Altun, “PYD ve YPG bir terör örgütüdür. Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.” ifadelerini kulllandı. 

Abdullah Ağar: Gelişen duruma göre, Trump’ın yeni bir oyunudur

ABD Başkanı Trump’ın Türkiye ekonomisini tehdit ettiğini belirten Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Trump'ın aynı zamanda YPG/PKK’ya "Türkiye’yi tahrik etmeyin'' aklı verdiğini söyledi. Ağar, "Trump’ın gelişen duruma göre, yeni bir oyun peşinde olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

ABD, DEAŞ ile gerçekten mücadele etmek istiyorsa bölgede sadece Türkiye ile hareket etmesi gerektiğini söyleyen Ağar, "Bir terör örgütü ile istikrar olmaz, ABD büyük bir yanlış içindedir" dedi. PKK/PYD’nin ideolojik saplantıları olan bir terör örgüt olduğunu belirten Ağar, "Trump’a akıl verenlerin bunu hatırlatması gerektir" dedi

Kuzey Suriye'de ABD'nin 24 üssü olduğunu bunlardan 13'ünün uçak inebilir halde olduğunu belirten Abdullah Ağar, Trump'ın çekilme mesajı dışından şimdiye kadar bütün denklemin Türkiye'nin bölgede etki elde etmesine karşı oluşturulduğunu söyledi. Trump'ın son paylaşımı ile müesses nizamın harekete geçtiğinin görüldüğünü söyleyen Ağar, bu durumun Suriye'den Irak'a uzanan bir oyunun parçası olduğunu söyledi.

star.com.tr

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:50
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  4. Trump
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