Abdullah Ağar, Sri Lanka'da saldıran örgütü açıkladı!

Sri Lanka'nın başkenti Colombo, Negombo ve Batticaloa kentlerindeki 3 otel ve 3 kiliseye yerel saatle 08:45'te eş zamanlı bombalı saldırı düzenlendi. Sabahki saldırıların ardından ülkede 2 saldırı daha meydana geldi. Saldırılar sebebiyle 185 kişi yaşamını yitirdi, 500'den fazla kişi yaralandı. Ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Bu saldırının ardından güvenlik ve strateji uzmanı Abdullah Ağar, Sri Lanka'daki saldırının arkasında ayrılıkçı Tamil Kaplanları olduğunu söyledi.

Ağar sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

Sri Lanka’daki canlı bomba-ihtihar saldırılarına bakarak bunun Radikal/İşid eylemi olduğu söylenemez.

İlginç bir örtüşmeyle dünyada en çok ve en yoğun intihar-canlı bomba eylemleri yapan ve radikallere ilham verenler Srilanka’da faaliyet gösteren ayrılıkçı Tamil Kaplanlarıdır.