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Gündem Abdullah Ağar 'sahadan bilgi aldım' diyerek DEAŞ'lı terörist Kasım Güler'le ilgili gerçeği açıkladı
Gündem

Abdullah Ağar 'sahadan bilgi aldım' diyerek DEAŞ'lı terörist Kasım Güler'le ilgili gerçeği açıkladı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, MİT'in Suriye'de yakalayarak Türkiye'ye getirdiği DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'le ilgili bomba açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 21:52:00 -
Abdullah Ağar 'sahadan bilgi aldım' diyerek DEAŞ'lı terörist Kasım Güler'le ilgili gerçeği açıkladı

Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen DEAŞ'lı terörist Kasım Güler ile ilgili dikkat çeken PKK/YPG gerçeğini açıkladı.

Türkiye'de kanlı eylem yapacaktı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Ebu Usame el Türki kod adlı Kasım Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Suriye'de yakalandı

Takibe alınan Güler, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirildi.

"EL HOL kampını bir DEAŞ kuluçkası olarak kullanıyor"

MİT'in gerçekleştirdiği başarılı operasyon hakkında sahadan aldığı bilgiyi paylaşan eski asker, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Sahadan aldığım bilgiye göre bu DEAŞ'lı, YPG/PKK'nın kontrolündeki Tel Rıfat bölgesinden alındı. Bir diğer tarafıyla YPG/PKK nasıl MAHMUR'u bir YPG/PKK kuluçkası olarak kullanıyorsa, benzer bir şekilde kontrolü/himayesi altında tuttuğu EL HOL kampını bir DEAŞ kuluçkası olarak kullanıyor" ifadelerini kullandı.

 

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