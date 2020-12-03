Abdullah Ağar, PKK'nın Sincar oyununu deşifre etti

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Irak güvenlik güçlerinin Sincar’ın merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını duyurdu. Ancak bölgeden bölücü terör örgütü PKK'dan çıkarılıp çıkarılmayacağı netlik kazanmadı. Süreci değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar Sincar Dağları’na dikkat çekti.

Süreci değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Son derece hassas bir konu olarak takip etmeye çalışıyoruz meseleyi. Ne olacak, ne ile karşılaşılacak... Şimdi en başta şunu denediler, paçavralarını indirdiler. Ama bu yeterli görülmedi. Bundan sonra kullandıkları bir takım binaları teslim ettiler, etmeye devam ediyorlar gibi görünüyor şu anda." ifadelerini kullandı.

PKK Sincar Dağlarına mı yerleşecek?

Haber7’den Enes Taha Ersen'e konuşan Ağar, sahadaki gelişmeler ışığında PKK'nın Sincar Dağlarına yöneldiği ve tahkimatını buraya kurduğuna dikkat çekti:

"Yani KDP ile PKK arasındaki gerilimin en büyük nedenlerinden olan bu alan, an itibarıyla bu alanda yaşanan gelişmeler neticesinde fotoğraf kendini göstermeye başladı. Bu tabi kendi içerisinde önemli bir gelişme, ancak şu soruyu da sormak zorundayız. PKK bunu neyin karşılığında yapıyor? Buradan çıkan teröristler nereye gidecek. Bir diğer tarafıyla burada elde edilen ve kontrolü sağlanan lojistik ağı terk edecek terör örgütü. Bunu görmüyoruz. Burada bir aldatma var aslında. Sincar'ın kendi içerisinde boşaltıldığı görüntüsünü görüyoruz, ancak PKK'nın nereye gideceğine ilişkin net bir durum söz konusu değil.

Sincar Kaymakamı'nın kendi ifadelerini de verebilirim ismini vererek: Mehma Halil PKK'nın 5 kilometre dışarı çıkması gerektiğini ifade ediyor. Bunlar 5 kilometre dışarı çıkıyorlar. Nereye gidiyorlar? Sincar dağlarına gidiyorlar. Yakın zamanda gelişen bu fotoğrafı göz önünde bulundurarak Sincar dağında yaptıkları tahkimatı çok daha geliştirdikleri; çimento demir gibi her türlü malzemeyi buraya taşıdıkları, tünel ve tahkimatı kuvvetlendirdikleri hem de yeni binalar yaptıkları görülüyor. Nerede? Dostlar alışverişte görsün buralarda."

'Hassas bir şekilde gözlemlenmesi gerek'

Ağar, PKK'nın Sincar Dağları'na yönelik olası kamplaşma ihtimaline ilişkin sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Başka nerelere gidiyorlar? Kandil'e gitme ihtimalleri var. Başka nereye gitme ihtimalleri var, Suriye. Çünkü Sincar direkt Suriye ile irtibatlı. Suriye'nin ikmal ve lojistiğinin aktığı kanallardan bir tanesi bura. Buradan bir adım ötesinde aşağı tarafta Mahmur var. Böyle bir hat vardı. Bu hat ile ilgili bir temel fotoğraf oluştu ancak buraya gitmediler. En son sözde kuruluş yıldönümlerinde Avrupa'da YPG/PKK sempatizanlarının yapmış oldukları gösterilerde "Şengal bizimdir, bizim kalacak, kesinlikle buradan çıkmayacağız hatta tamamını ele geçireceğiz" sloganlarıyla eylemler yaptılar. Bu açılardan bakıldığı zaman son derece hassas bir şekilde gözlemlenmesi gereken bir fotoğraf var."

Direnç noktası: Sincar Dağı

Sincar'a atfedilen önemin yalnızca sembolik olmadığına dikkat çeken Abdullah Ağar, buranın Suriye'deki terör unsurlarına yapılacak olan lojistik desteğin de önemli bir güzergahı oluşuna dikkat çekti. Bu sebeple Sincar'ın stratejik açıdan önemli bir güzergah olduğunu ifade eden Ağar şunları söyledi:

"Ama şunu söylemek gerek: YPG ve PKK ile son dönemde KDP arasında yaşanan gerilimin en temel noktalarından birisi burası. Hatta burayı PKK kesinlikle kaybetmek istemiyor. Bununla ilgili Irak Merkezi Hükümeti ile KDP'nin iş birliği yapması onların elini zora soktu. Bu fotoğraftan bakıldığında içeriyi boşaltıp etrafında konuşlanmaya çalışma ile ilgili bir yapılanma söz konusu gibi görünüyor. Bunun en temel direnç noktası Sincar Dağı."

Ağar'ın Sincar açıklaması:

Sincar'da tehlikeli oyun

"Irak Merkezi Hükümeti bünyesinde; silah, maaş, araç ve ikmal sağlanan PKK yapılarının bulunduğunu gördük Irak ordusu içerisinde. Birileri bunu tezgahladı, kurguladı. Şimdi de yeni bir peç değiştirme fotoğrafıyla karşılaşabilir miyiz? Burada 2 bin 500 kişilik yeni bir güvenlik gücü kurulacak. Bunun bin 500 tanesi Irak'ın Kuzey bölgesinde bulunan yerel yönetim bünyesinden gelecek. Bunlar içerisinde aynı geçmişte olduğu gibi Türkiye üzerinden geçen ve DEAŞ ile mücadele etmek üzere Ayn'el Arab'a giden Peşmergeler içerisinde gördüğümüz gibi bir PKK'lı fotoğrafı ile karşı karşıya kalma durumu olacak mı? bu çok önemli.

Sincar'daki gelişmenin Türkiye'ye yansıması

Türkiye özellikle Sincar'da, Suriye tarafında YPG/PKK'yı baskılayacak operasyonlar gerçekleştirdi. Gerek MİT, gerek silahlı kuvvetlerimiz bunu gerçekleştirdi. Sincar Dağları'nı çok iyi biliyoruz. Burada bir istikrarsızlaşma oluştuğu gibi bir diğer tarafta da Irak hükümetine ve KDP'ye güçlü mesajlar verildi "Türkiye buradaki operasyonlar konusunda son derece kararlıdır" Buradan çıkan mesajlara göre "PKK Kürt halkının varlığına zarar veriyor." Şimdi bu denklemin gelişmesi son derece önemli.

Türkiye yalnızca PKK'nın varlığından değil, bölgede yaşayan Kürt, Arap ve Ezidi kardeşlerimizin istismar edilmesini önlemek istiyor. Bu noktada Irak Merkezi Hükümet ve KDP ile iş birliği son derece önem taşıyor. Yetersiz ve güvensiz hissediyorlar kendilerini. Bu alanda Türkiye ile girilebilecek bir inisiyatif de son derece önem taşıyor. Türkiye'nin inisiyatifi elinde bulundurmasının son derece önem taşıdığını düşünüyorum."