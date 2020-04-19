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Abdullah Ağar önemli ayrıntıları paylaştı! Ellerinde 35.000’den fazlası var

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sosyaşl medya hesabından son 15 gün içerisinde öldürülen teröristlere ait bilgiler paylaştı. Ağar teröristlerin mühimmat ve malzemelerine ilişkin ayrıntı vererek, ‘Bir cigaralar var. 35.000’den fazla karton sigara! Bir de 170 kg uyuşturucu’ ifadelerine yer verdi.

2020-04-19 17:14:00 - 2020-04-19 17:17:57
Abdullah Ağar önemli ayrıntıları paylaştı! Ellerinde 35.000’den fazlası var

Milli Savunma Bakanlığı yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda son 15 günde 38 terörist öldürüldüğünü duyurdu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, son 15 gün içerisinde öldürülen teröristlere ait bilgiler paylaştı.

Toplamda 101 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Abdullah Ağar, ‘Son 15 gün içerisinde: BPH sızma girişiminde bulunan; 53 YPG/PKK/YPG’lı, FK ve ZDH saldırı girişiminde bulunan 10 YPG/PKK/YPG’lı, Yurt içi, Pençe Harekat Alanları ve Kandil'de 38 olmak üzere…’ dedi.

Ağar teröristlerin mühimmat ve malzemelerine ilişkin de bilgi vererek, ‘Bu operasyonlarda 2 AT-5 Güd TAS, 58 RPG-7 TAS ve mühimmatı, 47 el bombası, bol miktarda C-3 plastik pat ile amonyum nitrat, 161 fünye, 34 EYP, 3 mayın, çok sayıda hafif silah, havan ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir. Bir cigaralar var. 35.000’den fazla karton sigara! Bir de 170 kg uyuşturucu...’ dedi.

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Yorumlar

abdullah

zavallı kandırılmış beyni yıkanmış haşhaşileri uyuşturucu ve kaçakçılık KARTELLERİNİN TORBACISI HALİNE GETİRDİLER.... HDP liler kendi kolejli çocuklarını bu vaziyette görmek ister mi, neden?
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