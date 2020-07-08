Abdullah Ağar iki bölgeye işaret etti: Eskisinden çok daha fazla kaşınıyorlar

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Fırat'ın doğusu ve Dicle'nin batısı ile ilgili kritik bir açıklama yaptı.

Milli Savunma Bakanlığının İngilizce attığı tweeti paylaşan Ağar, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Siyasi entrikaların, asimetrik görüşmelerin arttığı, Irak ve Suriye’de terörün arsızlaştığı, sınırın fiili olarak ortadan kalktığı bir dönemde Milli Savunma Bakanlığından İngilizce tweet:

"YPG/PKK’nın Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru kurma emelleri altında yürütülen hiçbir faaliyete izin verilmeyecek. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki: Terörle mücadelemiz, halkımızın ve sınırlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin barış ve güvenliği sağlanıncaya kadar kararlılıkla devam edecektir."

Farkında mısınız bilmiyorum. Fırat’ın doğusu ve Dicle’nin batısı eskisinden çok daha fazla kaşınıyor."