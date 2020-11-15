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Gündem Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı
Gündem

Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı! Solo Türk akıllarını aldı

İstanbul Park'ta Formula 1 yarışına Solo Türk damga vurdu. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 17:13:00 -

Yaklaşık 9 yıl aranın ardından İstanbul Park'ta Formula 1 yarışları tekrar yapıldı. 2020 Formula 1 Grand Prix şampiyonu Mercedes’ten Lewis Hamilton oldu.

İstanbul'da şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, üst üste 4, toplamda 7. zaferini kazandı ve Formula 1'de en çok şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher'in rekoruna ortak oldu.

Yarışa alandaki görüntüler damga vurdu. Türk savaş uçağıSolo Türk’ün gösterisi nefesleri kesti. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Solo Türk’ün uçuşu esnasında pilotların heyecanı ve paniği görüntülere yansıdı.

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