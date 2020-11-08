Abdullah Ağar görüntüleri paylaştı: Müjde geliyor
Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan tarafının servis ettiği görüntüleri paylaşarak çarpıcı bir yorumda bulundu.
27 Eylül'de başlayan çatışmalar devam ederken Ermenistan tarafından büyük bir çöküş hali var. İşgal edilen topraklar geri alınırken bölgedeki Ermeniler kontrollü şekilde Erivan taraflarına hareket ediyor.
Çatışmalar sürerken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Cepha hattındaki görüntüleri aktaran Ağar, "Şuşa’nın girişi. Ermeni tarafı. O Ermeni askerleri, o Ermeni tankları artık orada yok. Müjde gelecek" dedi.