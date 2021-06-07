Abdullah Ağar: En büyük balığı avladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Irak'taki Mahmur kampı ile ilgili yaptığı 'burayı terörden temizleyeceğiz' sözleri sonrası yapılan operasyonda PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi Mahmur sorumlusu Selman Bozkır etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin açıklamalarda bulunan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar katıldığı canlı yayında, "Son derece önemli bir tanımlama ortaya koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahmur kampı ile ilgili olarak iddialı sözler sarf etmişti. Tam bu sözler sonrası riskli bir ortamda mahir bir operasyon yapıp 3 PKK'lı terörist aralarında Mahmur genel sorumlusu da var. Oltaya gelen en büyük balık avlandı. Devletin en üst makamı böyle bir açıklama yapıyor hemen sonrası ise bu başarılı operasyon düzenleniyor. Bu sizin ne kadar mahir olduğunuzu gösterir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı vermişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT Haber’de katıldığı özel yayında, terörle mücadelede Mahmur meselesini en az Kandil kadar önemsediklerini söylemiş, Birleşmiş Milletler gözetimindeki Mahmur’u kastederek BM’ye “Siz temizlemezseniz biz temizleriz.” mesajını vermişti.