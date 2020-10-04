Abdullah Ağar duyurdu! Ermenistan o ülkeyi devreye sokmak istiyor

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki yoğun çatışmalar sonrası açıklamalar peş peşe geldi. Bugün sabah saatlerinde gelen haberle Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence şehrine küstahça saldırdığı bildirildi. Olay yerinden görüntüler gelirken Azerbaycan, sert bir şekilde saldıracaklarını belirtti.

Sivil yerleşim yerlerine saldıran Ermenistan’ın saldırısı sonrası şehirde tahrip olan bölgelere vatandaşlar yardıma koştu.

Saldırının detayları ortaya çıkarken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar A Haber’e bağlanarak açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada da paylaşım yapan Abdullah Ağar, saldırıda kullanılan mühimmata ilişkin de paylaşım yaptı.

Abdullah Ağar, ‘Son derece hassas bir süreç. Son derece hassas, tuzak dolu saldırılar. BM-30 Smerch 300 mm çapında 90 km menzilli’ ifadelerine yer verdi.

Abdullah Ağar'ın o açıklamaları:

Kullandıkları silahlarla ağır bir zayiatı amaçlıyorlar. Bu önemli şehirde bir istikrarsızlık yaratmak isteyerek Azerbaycan'ı kendi tezlerine razı etmeye çalışıyorlar. Ermenistan yine sinsi taktikler uyguladı. Geçmişteki Karabağ çatışmasında ki gibi yine sivilleri vurdular.

Ermenistan topraklarından Azerbaycan topraklarına ateş açıp, tahrik edip Azerbaycan'ı Ermenistan’ı Ermenistan topraklarında vurmasını amaçlıyorlar. Bu çerçevede Rusya ile arasındaki anlaşmaları devreye sokmak istiyorlar.

Rusya ile Ermenistan arasındaki anlaşma şu: Ermenistan saldırıya maruz kaldığında Rusya ile arasında bir anlaşma var bu anlaşmaya istinaden kurnazca hamle yapıyorlar. Rusya’yı devreye sokmak istiyorlar.