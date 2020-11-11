Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, canlı yayında anlattı.

Açıklamalardan satır başları;

Spekülasyonlar vardı

Konuyla ilgili spekülasyonlar vardı. Anlaşma metninde geçmiyor gibi. Sayın Aliyev sadece sözlü olarak söyledi gibi bir takım cümleler vardı. Ama Sayın Erdoğan ile Sayın Putin arasında yapılan görüşmeler ve o görüşmelere eş zamanlı olarak bir Rus heyetinin Ankara'ya gelerek bununla ilgili bir takım görüşmeler yapması bununla ilgili mutabakat imzalanmasıyla birlikte olay netleşmiş oldu.

Rusların kendilerinin sahada kuracakları gözlem noktalarına binaen ayrıca bir kontrol ve koordinasyon merkezi oluşturulacak ve bu Azerbaycan'ın işgalden kurtarmış olduğu Karabağ topraklarında olacak.

Neresi olacak?

Akla burası neresi olabilir diye geliyor? Benim aklıma öncelikli olarak Laçin geliyor Laçin bölgesinde olabilir veya bir diğer tarafıyla da Şuşa'da olabileceği aklıma geliyor. Elbette ki bunun pek çok kriteri var böyle bir gözlem merkezinin oluşturulmasıyla ilgili. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak teknik anlamda yapılacak bir çalışmayla birlikte bu gözlem merkezinin kurulduğunu göreceğiz.

Neleri takip edecek?

Ateşkes ile ilgili hukukun devamlılığını takip edecek. Ateşkes ihlalleriyle ortaya çıkan durumu takip edecek. Takvimi takip edecek ve coğrafyada oluşabilecek olası istikrarsızlıkları takip edecek.

Demografi en hassas konu

Bu anlaşmayla birlikte statüsü belli olmayan alanlarda da Azeri Türklerinin yaşadığı alanlar kaldı. Bu nasıl belirlenecek? En hassas konulardan bir tanesi. Çünkü bu aynı zamanda gelecekte olacak çözümü getirecek. Bir ırksal ayrışmamı olacak beraber mi yaşayacaklar. Demografik anlamda sağlanacak üstünlükle birlikte çözüm zaten peşinden gelecek.