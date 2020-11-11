  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?
Gündem

Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar en hassas konuya dikkat çekerek anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-11-11 17:35:00 -
Abdullah Ağar canlı yayında en hassa konuya dikkat çekti! Merkez nereye kurulacak? Neler olacak?

Ermenistan'ın yenilgisi sonrası Dağlık Karabağ'da oluşturulacak olan Türk - Rus merkezi ne görev yapacak? Hangi bölgede kurulacak? Dağlık Karabağ'da risk unsuru var mı? Terör ve güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, canlı yayında anlattı.

Açıklamalardan satır başları;

Spekülasyonlar vardı

Konuyla ilgili spekülasyonlar vardı. Anlaşma metninde geçmiyor gibi. Sayın Aliyev sadece sözlü olarak söyledi gibi bir takım cümleler vardı. Ama Sayın Erdoğan ile Sayın Putin arasında yapılan görüşmeler ve o görüşmelere eş zamanlı olarak bir Rus heyetinin Ankara'ya gelerek bununla ilgili bir takım görüşmeler yapması bununla ilgili mutabakat imzalanmasıyla birlikte olay netleşmiş oldu.

Rusların kendilerinin sahada kuracakları gözlem noktalarına binaen ayrıca bir kontrol ve koordinasyon merkezi oluşturulacak ve bu Azerbaycan'ın işgalden kurtarmış olduğu Karabağ topraklarında olacak.

Neresi olacak?

Akla burası neresi olabilir diye geliyor? Benim aklıma öncelikli olarak Laçin geliyor Laçin bölgesinde olabilir veya bir diğer tarafıyla da Şuşa'da olabileceği aklıma geliyor. Elbette ki bunun pek çok kriteri var böyle bir gözlem merkezinin oluşturulmasıyla ilgili. Bu kriterleri göz önünde bulundurarak teknik anlamda yapılacak bir çalışmayla birlikte bu gözlem merkezinin kurulduğunu göreceğiz.

Neleri takip edecek?

Ateşkes ile ilgili hukukun devamlılığını takip edecek. Ateşkes ihlalleriyle ortaya çıkan durumu takip edecek. Takvimi takip edecek ve coğrafyada oluşabilecek olası istikrarsızlıkları takip edecek.

Demografi en hassas konu

Bu anlaşmayla birlikte statüsü belli olmayan alanlarda da Azeri Türklerinin yaşadığı alanlar kaldı. Bu nasıl belirlenecek? En hassas konulardan bir tanesi. Çünkü bu aynı zamanda gelecekte olacak çözümü getirecek. Bir ırksal ayrışmamı olacak beraber mi yaşayacaklar. Demografik anlamda sağlanacak üstünlükle birlikte çözüm zaten peşinden gelecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Joe Biden'ı şoke eden sözler!
Dünya

Joe Biden'ı şoke eden sözler! "Senin için sivilleri öldürdüm"

ABD'de bir eski askerin, Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a, "Neden savaş yanlısı birine oyumuzu verelim? Sizin için o savaşlarınızda biz ..
7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Siyaset

7 Bakanlıkta kritik atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı

Önemli bakanlık atamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığ..
Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum
Korona Virüs

Dünya bunu konuşuyor! Koronavirüs aşısını yaptıranlardan flaş yorum

ABD merkezli ilaç devi Pfizer ve Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci'nin başında olduğu BioNTech şirketinin geliştir..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay