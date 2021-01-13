Abdullah Ağar, ‘Bu tarz saldırılar bize yine gelecek’ dedi ve açıkladı! 3 büyük sırrı açıkladı

Ankara'da MİT ve Emniyet tarafından kritik bir operasyon gerçekleştirdi. Savunma sanayisindeki bilgileri yasa dışı şekilde sızdıran 6 kişi gözaltına alındı. Operasyon, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda daha geniş bir boyuta yayılabilir. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi hamlesi sonrası ortaya çıkan casusluk olayıyla ilgili Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar sabah.com.tr'ye konuştu. Ağar, "Sende var, onda yoksa bunu elde etmek için her yolu deneyecek." dedi.

Ağar, operasyon ile ilgili değerlendirmesine konunun önemine dikkat çekerek başladı.

Ağar, "Çok hassas bir konu. Diğer ülkelerin yapamadığı silah sistemlerini, bunlara ait olan yapay zekayı veya yazılımları veya dijitali yapmaya başladığın taktirde bunu elde etmek için hem devletler, hem istihbarat servisleri hem şirketler bazında bir takım angajmanlar ile karşı karşıya kalacağız. Bu bireysel, şirketsel bazdaysa teknoloji hırsızlığı, devletler ve istihbaratlar boyutundaysa ise teknoloji casusluğuna girer. Ülkelerin birbirlerine üstünlük sağlayabilmeleri, caydırıcılık üretebilmeleri konusunda son derece önemli bir konu." dedi.

"Bu tarz saldırılar ile daha çok karşı karşıya kalacağız"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, ülkelerin birbirleri ile büyük bir rekabete giriştiklerini belirtti, önlem geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Ağar, "Üstünlük sağlıyorsun yaptığın silah sistemi ile. Mücadeleler ile ilgili çok önemli bir insiyatif üretiyorsun. Sende var, onda yoksa bunu elde etmek için her yolu deneyecek. Biz savunma sanayisinde diğer devletlerin elinde olmayan silah sistemlerini yaptığımızda bu tarz saldırılar ile çok karşı karşıya kalacağız. Bunun de tedbirlerini geliştirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Deşifre etmeye çalışacak"

Ağar, konunun deşifre etme ve güç tespiti yapma boyutuna da değindi, "Adam bir diğer tarafı ile de seni deşifre etmeye çalışacak. Seninle kıyas yapmak için, gücünü tespit etmek için, gelişmişlik seviyeni tespit etmek için bunu elde etmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.

"Bunun pek çok sebebi var." diyen Ağar, "Burada temel niyet ve maksat var olanı önce tespit sonra ele geçirmek. Devlet bazında, istihabarat servisi ve şirketler bazında. Şirketler arasında da büyük rekabet var." ifadelerini kullandı.

"Jeopolitik katmana tırmanıyoruz"

Ağar, Türkiye'nin Savunma Sanayii atılımlarına vurgu yaptı, üretim konusunda büyük bir çaba olduğunu ifade etti. Ağar, 'Jeopolitik katmana tırmanıyoruz' dedi,

Ağar şu ifadeleri kullandı:

Jeopolitik katmana doğru tırmanıyoruz. Başladık, mermi, tüfek, SİHA yapmaya başladık. Tank yapacağız, gemi yapacağız, silah sistemleri yapacağız, jeopolitik katmana doğru tırmanıyoruz. Jeopolitik katmanda önce denge, sonra üstünlüğü başarırsak biz bu dünyada jeopolitik anlamda gerçekten varız diyeceğiz. Bu işin sırrı savaş uçağındadır, balistik füzededir, nükleer kabiliyet ve kapsitededir temel anlamda.