Abdullah Ağar 'Bu çok nadir bir durum' diyerek duyurdu

MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirilen PKK'lı Pervin Arslan'ın sözde terör örgütünün üst düzey isimlerinden terörist Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı tespit edildi. Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, 'Bütün pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalacak. Duran Kalkan örgütün ilk 4 isminde bir tanesi. Onun için Duran Kalkan ve terör örgütü açısından çok büyük bir prestij kaybı. En yakınındaki ismi örgüt, Duran Kalkan kaptırmış oldu. Duran Kalkan'ı da kendi korumasını kaptırmış olduğu için örgüt içinde itibarsızlaştırıyorsun.' dedi.

Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK terör örgütü mensupları 'Mazlum Jir Agiri' kod adlı Emrah Adıgüzel ve 'Sarina/Diljin' kod adlı Pervin Arslan, MİT operasyonuyla yakalanıp Türkiye'ye getirildi. PKK'lı Pervin Arslan'ın terör örgütünün üst düzey isimlerinden Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı tespit edildi..

Peki 2 teröristin Türkiye'ye canlı olarak getirilmesi ne anlam ifade ediyor? Dün duyurulan operasyonun diğerlerinden farkı ne? Teröristbaşı Duran Kalkan'ın korumasının yakalanmasından dolayı çok rahatsızlık duyacağını ve bütün pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalacağını belirten Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, milliyet.com.tr'ye önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Bu çok anlamlı"

Dün ilan edilen operasyonun diğerlerinden farklı olduğunu belirten Ağar, "Açıkçası kendine özgü bir meydan okuma, bir prestij operasyonu bu. Neden? Çünkü canlı ele geçiriyorsunuz. Diğerlerinde tespit ediyorsunuz ve elinizdeki aygıtlarla vurup etkisizleştiriyorsunuz. Burada başka bir şey var. Terörün yuvalandığı bir alanda faaliyet gösteren iki teröristin olduğu o alana sızıyorsunuz. Bir kere riskli bir bölgeye sızıyorsunuz. Orada bir operasyon yapıyorsunuz. Operasyon yaptığı bölgede muhtemelen PKK'nın etkili olduğu operasyon deşifre oluyor. Ve onlar size müdahale etmeden sıyrılıyorsunuz. Onları getirip bayrağın altına koyuyorsunuz. Bu bir kere çok anlamlı." dedi.

"Canlı alıp getirmenin de belli ki bir nedeni var." diyen Ağar, "Özellikle belki Duran Kalkan'a erişmek için bunu sorgulayacaklar. Veya bunların sahip olduğu bilgiye ihtiyaçları var. O bilgiden mütevellit bir maksada da hizmet ediyor. Bu anlamda da önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.

Dünyada bu operasyonlar çok nadir

Dünyada bu tür istihbarat operasyonu yapabilen çok nadir servislerin olduğunu söyleyen Ağar, "Çünkü riskli operasyonlar. Bir diğer tarafı da geri tepme ihtimali. Prestij kaybına da sebebiyet verebilir. Örgütün propaganda yapmasına da sebebiyet verebilir. Bu da göze alınmış. Böyle bir kabiliyet ve kararlılık var. Bu anlamda önemli. En yakındaki bir teröristin etkisizleştirilmesi Duran Kalkan ve pek çok bilinmeyenin elde edilmesiyle ilgili bir olasılık var. Bunu tabi biz bilemeyeceğiz. Bir olasılık var dememiz gerekiyor. Buradan Duran Kalkan'a dair bilinmezler deşifre edilme olasılığı var." açıklamasını yaptı.

"Duran Kalkan çok rahatsız olacak"

Teröristbaşı Duran Kalkan'ın PKK'lı Pervin Arslan'ın yakalanmasından çok rahatsızlık duyacağını belirten Abdullah Ağar, "Bütün pozisyonlarını değiştirmek zorunda kalacak. Duran Kalkan örgütün ilk 4 isminde bir tanesi. Onun için Duran Kalkan ve terör örgütü açısından çok büyük bir prestij kaybı. En yakınındaki ismi örgüt, Duran Kalkan kaptırmış oldu. Duran Kalkan'ı da kendi korumasını kaptırmış olduğu için örgüt içinde itibarsızlaştırıyorsun." dedi.

Ağar sözlerini şöyle tamamladı;

Bir de o yereldeki MİT elemanlarının hangi seviyeye geldiğini bağlantılarını da ispat ediyor. MİT'in kendi başına yapmış olduğu operasyonlarda şu ana kadar üst düzey isimlerin de olduğu 95-96 terörist etkisiz hale getirildi. Bu stratejik bir etki örgüt üzerinde. SİHA'larla, TSK ile yapmış olduğu uçak operasyonları da dahil. Ve kendisine erişilemez hissettiği alanlarda çok rahatlıkla artık yakaladığınız an vuruyor geliyor. Yani tespit ve imha süreci birbirine çok yakın. Bu da son derece önemli. Tespit ettiği an gerçek zamanlı olarak SİHA'yı kaldırıp tepesine binebiliyor. Böyle bir kabiliyet ve kapasiteye erişti. Bu da stratejik bir etki yaratıyor. Bu da örgüt içinde büyük bir moral bozukluğuna ve inanç azalmasına sebebiyet veriyor. Empati ediyorlar. Büyük liderler gittiği zaman küçük liderler ve diğerleri empati yapıyor... 'Bunların başına bu iş geldiyse benim başıma ne iş gelir...' Bu anlamda çok büyük psikolojik etkisi de var MİT'in yapmış olduğu operasyonda.