Abdullah Ağar: Bilinçli yapılan bir eylemdi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Kandil operasyonlarıyla neye uğradığını şaşıran ve Mehmetçik karşısında direnemeyen terör örgütü PKK korkakça sivillere saldırmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK son olarak 11 aylık bebeği hedef aldı. Hakkari Yüksekova'da subay olan eşini görevli olduğu üs bölgesine ziyarete giden Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken tüm Türkiye teröre lanet okudu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yapılan alçak saldırının rastgele olmadığını söyledi. Ağar kendisini hatırlatmak isteyen PKK'nın takip sonucu bu eylemi gerçekleştirdiğini ve isteyerek 11 aylık bebeği şehit ettiğini belirtti.

Abdullah Ağar saldırıya ilişkin şunları söyledi;

"FIRSATÇI BİR EYLEM"

PKK özellikle güvenlik kuvvetlerine karşı yapmış olduğu saldırılarda aciz kalınca toplumun zihnine sızacak ve toplumun kendi içindeki eksenlerini hareketlendirecek provokatif eylemlere imza atmaya çalışıyor. Buna fırsatçı bir eylem diyebiliriz.

"BEBEKLERİ KATLETME HASTALIĞI SADECE BUGÜNE AİT DEĞİL"

PKK 11 aylık bebeği katlederek o sinsi, karanlık, kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi. Bebekleri katletme hastalığı sadece bugüne ait bir şey değil. Değişik konjektörler çerçevesinde PKK bunu o kirli tarihi boyunca hep uyguladı. Önceki dönemde bebekleri, çocukları masumları katlederek bölgedeki sivil halkı stockholm sendromu dediğimiz olayla kendisine destek vermeye zorladı.

"BÖLGEDEKİ HUZUR ORTAMINI BOZMAK İSTİYORLAR"

PKK bugün güvenlik kuvvetlerine saldıramıyordu. Bölgede bir istikrar ortamı oluşmuştu ki bir anne bebeğini yanına alarak çok rahatlıkla 20 km ötedeki bir üs bölgesine eşini ziyarete gidebiliyordu. Terörle anılan her yerde asker aileleri ve sivil halk çok rahatlıkla dolaşıp seyahat edebiliyordu. Bunu engellemeye yönelik bir faaliyet bu aslında. Etnik bozgunculuk üzerinden yol alamaya çalışan bir PKK’yla karşı karşıyayız. Türkiye bu tuzağa düşmemeli.

"PKK'YLA MÜCADELE UZUN ZAMAN ALACAK"

PKK’nın bitmeyeceğine dair en bariz fotoğraflar karşımızda duruyor. Çok uzun zaman alacak bir mücadele sistematiği bu. Bir diğer taraftan da PKK kendisini unutturmak istemiyor. Sonuçta bugün PKK’ya ait olan toplumsal taban bir şekilde güneydoğuda halen var. PKK’ya sempati duyan, ona destek veren ve işbirliği yapan bazı insanlar var. Bu da muhtemelen bir milis, fırsatçı eylemi öyle gözüyor. TSK’nın yürüttüğü operasyonlarla gücü kırıldı ama terör her zaman bir yerden etki üretmeye çalışır. Bu şaşırtıcı bir fotoğraf değil. Şuan bütün Türkiye bebek katili olarak PKK’yı konuşuyor. Yani eli kanlı terör örgütü bu eylemiyle kendisini hatırlattı.

"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR EYLEM"

Bu saldırıda PKK’nın bir askeri aracı veya asker bağlantılı aracı hedef aldığı gözüküyor. Bir takip söz konusu. Bölgede çok ciddi bir hareketlilik var. Muhtemelen üs bölgesine giderken gördüler dönüş yolunda bu eylemi gerçekleştirdiler. Bu bilinçli yapılan bir eylemdir kesinlikle bir rastlantı söz konusu değildir.

Türkiye Haber Merkezi