0553 313 94 23

Abdullah Ağar: Bilinçli yapılan bir eylemdi

Eli kanlı terör örgütü PKK Hakkari’de yola döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu üs bölgesinde astsubay eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya ve 11 yaşındaki bebeğini şehit etti. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, PKK'nın düzenlediği kalleş saldırıyı değerlendirdi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:07
Abdullah Ağar: Bilinçli yapılan bir eylemdi

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Kandil operasyonlarıyla neye uğradığını şaşıran ve Mehmetçik karşısında direnemeyen terör örgütü PKK korkakça sivillere saldırmaya devam ediyor.  Terör örgütü PKK son olarak 11 aylık bebeği hedef aldı. Hakkari Yüksekova'da subay olan eşini görevli olduğu üs bölgesine ziyarete giden Nurcan Karakaya ve yanındaki 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının patlaması sonucu şehit oldu. Kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarsarken tüm Türkiye teröre lanet okudu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar yapılan alçak saldırının rastgele olmadığını söyledi. Ağar kendisini hatırlatmak isteyen PKK'nın takip sonucu bu eylemi gerçekleştirdiğini ve isteyerek 11 aylık bebeği şehit ettiğini belirtti.

Abdullah Ağar saldırıya ilişkin şunları söyledi;

"FIRSATÇI BİR EYLEM"

PKK özellikle güvenlik kuvvetlerine karşı yapmış olduğu saldırılarda aciz kalınca toplumun zihnine sızacak ve toplumun kendi içindeki eksenlerini hareketlendirecek provokatif eylemlere imza atmaya çalışıyor. Buna fırsatçı bir eylem diyebiliriz.

"BEBEKLERİ KATLETME HASTALIĞI SADECE BUGÜNE AİT DEĞİL"

PKK 11 aylık bebeği katlederek o sinsi, karanlık, kalleş yüzünü bir kez daha gösterdi. Bebekleri katletme hastalığı sadece bugüne ait bir şey değil. Değişik konjektörler çerçevesinde PKK bunu o kirli tarihi boyunca hep uyguladı. Önceki dönemde bebekleri, çocukları masumları katlederek bölgedeki sivil halkı stockholm sendromu dediğimiz olayla kendisine destek vermeye zorladı.

"BÖLGEDEKİ HUZUR ORTAMINI BOZMAK İSTİYORLAR"

PKK bugün güvenlik kuvvetlerine saldıramıyordu. Bölgede bir istikrar ortamı oluşmuştu ki bir anne bebeğini yanına alarak çok rahatlıkla 20 km ötedeki bir üs bölgesine eşini ziyarete gidebiliyordu. Terörle anılan her yerde asker aileleri ve sivil halk çok rahatlıkla dolaşıp seyahat edebiliyordu. Bunu engellemeye yönelik bir faaliyet bu aslında. Etnik bozgunculuk üzerinden yol alamaya çalışan bir PKK’yla karşı karşıyayız. Türkiye bu tuzağa düşmemeli.

"PKK'YLA MÜCADELE UZUN ZAMAN ALACAK"

PKK’nın bitmeyeceğine dair en bariz fotoğraflar karşımızda duruyor. Çok uzun zaman alacak bir mücadele sistematiği bu. Bir diğer taraftan da PKK kendisini unutturmak istemiyor. Sonuçta bugün PKK’ya ait olan toplumsal taban bir şekilde güneydoğuda halen var. PKK’ya sempati duyan, ona destek veren ve işbirliği yapan bazı insanlar var. Bu da muhtemelen bir milis, fırsatçı eylemi öyle gözüyor. TSK’nın yürüttüğü operasyonlarla gücü kırıldı ama terör her zaman bir yerden etki üretmeye çalışır. Bu şaşırtıcı bir fotoğraf değil. Şuan bütün Türkiye bebek katili olarak PKK’yı konuşuyor. Yani eli kanlı terör örgütü bu eylemiyle kendisini hatırlattı.

"BİLİNÇLİ YAPILAN BİR EYLEM"

Bu saldırıda PKK’nın bir askeri aracı veya asker bağlantılı aracı hedef aldığı gözüküyor. Bir takip söz konusu. Bölgede çok ciddi bir hareketlilik var. Muhtemelen üs bölgesine giderken gördüler dönüş yolunda bu eylemi gerçekleştirdiler. Bu bilinçli yapılan bir eylemdir kesinlikle bir rastlantı söz konusu değildir.

Türkiye Haber Merkezi

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 19:07
  1. Hakkari
  2. PKK
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenir?
    1. Ayakkabı bağcıkları nasıl temizlenir?
    2. Darp edilen 72 yaşındaki yaşlı adam..
    3. Süper Lig ekibi Gabriel Agbonlahor'la..
    4. Karbonatı bir bardak suya katarsanız…
    5. Alman gazetesinden küstah çağrı:..
    6. Diş gıcırdatma alışkanlığı
    7. Eski askeri ataşeye hapis cezası!
    8. Adana'da feci olay! Canlı canlı..
    9. Arap turistleri taşıyan minibüs kaza..
    10. Kadın eşinin ailesine nasıl..
    11. Başakşehir yılın bombasını patlattı!
    12. Aile içinde karı kocanın görev..
    13. Cumhuriyet paçavrası yine şaşırtmadı!..
    14. Siyah maske kullananlar dikkat!
    15. Cilt kuruluğu nasıl önlenir?
    16. Doğum sonrası kilolardan bu..
    17. Ceviz kabuğunun faydaları nelerdir?
    18. FED toplantısı öncesi dolar hareketlendi
    19. Silopi'de kaçak elektrik operasyonu!
    20. Ülke ayağa kalktı! Asker sokağa indi
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!