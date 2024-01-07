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Spor Abdülkerim sahada devleşti! Galatasaray zirveye çok yakın
Spor

Abdülkerim sahada devleşti! Galatasaray zirveye çok yakın

Yeniakit Publisher
2024-01-07 21:16:00 - 2024-01-07 21:19:50
Abdülkerim sahada devleşti! Galatasaray zirveye çok yakın

Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor'u 3-0'lık skorla yendi. Abdülkerim Bardakçı 2 gol birden atarak yıldızlaştı.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray evinde Konyaspor'u ağırladı. Rams Park'ta saat 19:00'da başlayan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-0 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti golleri 63 ve 90+3. dakikalarda Abdülkerim Bardakçı ve 90. dakikada Wilfred Zaha kaydetti.

Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran sarı-kırmızılılar, puanını 47 yaparak lider Fenerbahçe'yi takibini sürdürdü. Ligde iki maç sonra yenilen Konyaspor 18 puanda kaldı.

Galatasaray, Perşembe günü erteleme maçında deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Konyaspor ise Çarşamba günü Fenerbahçe deplasmanında puan arayacak.

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