Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu nereli?

Karayolları Genel Müdürü olan Abdülkadir Uraloğlu kimdir? Abdülkadir Uraloğlu nereli ve Abdülkadir Uraloğlu hangi görevlerde bulundu.

Resmi Gazetede bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Karayolları Genel Müdürü İsmail Kartal görevinden alınırken yerine Abdulkadir Uraloğlu atandı. Uraloğlu, hatırlanacağı üzere Karayolları İzmir Bölge Müdürüyken 2015 yılında görevinden istifa ederek AK Parti’den Trabzon Milletvekili adayı adayı olmuştu. Ancak o dönem aday gösterilmeyen Uraloğlu, yeniden görevine dönmüştü. İnşaat Mühendisi olan Uraloğlu, halen İzmir Bölge Müdürlüğü görevini yürütüyordu.