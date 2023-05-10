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Medya Abdulkadir Selvi'den olay iddia: Bir el o isim için devreye girdi ve...
Medya

Abdulkadir Selvi'den olay iddia: Bir el o isim için devreye girdi ve...

Yeniakit Publisher
2023-05-10 12:36:00 -
Abdulkadir Selvi'den olay iddia: Bir el o isim için devreye girdi ve...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde yaşananlar konusunda, "Ekrem İmamoğlu ne zaman battıysa bir el devreye girer ve onu mağdur pozisyonuna düşürür. Ekrem İmamoğlu ne zaman başarısız olduysa bir el devreye girer onu kahraman yapar" yorumunu yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum'daki mitinginde yaşananlar konusunda, "Ekrem İmamoğlu ne zaman battıysa bir el devreye girer ve onu mağdur pozisyonuna düşürür. Ekrem İmamoğlu ne zaman başarısız olduysa bir el devreye girer onu kahraman yapar" yorumunu yaptı. 

Selvi, "Bu olay üzerinden öyle bir mağduriyet hikâyesi yazılmaya başlandı ki Ekrem İmamoğlu yine kahramanlık destanları yazmaya başladı. Bir el, Ekrem İmamoğlu’nu Türkiye’nin geleceğine hazırlamaya çalışıyor" ifadesini kullandı. 

Geçmişten örnekler veren Selvi, "Külkedisi Sinderella gibi İmamoğlu ne zaman bitse bir el devreye giriyor. Yeni bir mağduriyet hikâyesi yazıyor. Böylece düştüğü yerden kalkan kahramanımızın yolculuğu devam ediyor. O hep mağdur o hep kahraman..." düşüncesini dile getirdi. 

 
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Yorumlar

türk insanını küçümsemek yada küçümsememek

her şey güzel oldu . oyu atanlar düşünsün değilmi hiç bir el gelecek secimde ne mansuru nede ekremi başkan yapamaz milletin ağzı yandımı acaba ne diyelim

battal

artık millet yemiyor bunun yalan numaralarına
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