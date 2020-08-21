Abdulkadir Selvi’den 'müjde' iddiası! Bakın ne bulunmuş

Milyonlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Cuma günü bir müjdem olacak” açıklamasına kilitlendi. Erdoğan'ın bugün açıklama yapacağı saat belli oldu. Erdoğan'ın müjdeyi vereceği açıklama saat 15.00'da başlayacak.

Yazar Abdulkadir Selvi konuya ilişkin ‘Erdoğan’ın açıklayacağı müjdenin ipuçları’ başlıklı yazı kaleme aldı.

Abdulkadir Selvi yazısında şu ifadelere yer verdi,

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü bir müjdem olacak” deyince Türkiye’yi bir heyecan dalgası sardı. İki gün boyunca herkes bu müjdenin ne olduğunu öğrenmeye çalıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Eksen değişikliği olacak” deyince merakımız büsbütün arttı. Televizyon programlarında bu konu tartışıldı. Ve bugüne geldik. Bugün gerçekten önemli bir gün olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ankara’daki programlarını tamamlayıp İstanbul’a geçti. Bugün farklı illerde etkinliklere katılacak olan bakanlar, dün programlarını askıya aldılar.’

Müjde ne?

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği müjdeye ilişkin Selvi, ‘Elbette ki Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayana kadar müjdenin ne olduğu konusunda kesin konuşmak mümkün değil. Sınırlı sayıda bir kadronun bildiği müjdenin açıklanması, düzenlenecek bir programla gerçekleştirilecek. Programın hazırlıkları bir süredir gizli olarak yürütülüyormuş. Ama bir ara bir panik yaşanmış’ dedi.

Abdulkadir Selvi, ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nın açılışında bir müjde vereceğini söyleyince, hazırlıkları yapan ekip bir an “Eyvah! Yoksa burada mı açıklayacak?” diye panik olmuş. Ama Cumhurbaşkanı “cuma günü” dediği için rahatlamışlar’ ifadelerine de yer verdi.

Rezerv tespitinin 15 gündür test edildiğini vurgulayan Selvi şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan millete hep doğru olanı söyledi. O nedenle milletin de doğruluğuna inandığı bir lider. 18 yıl boyunca milletin itimadına layık olmak başka türlü mümkün değil. Seçim dönemlerinde patlatılan balonlara tenezzül etmedi. Türkiye 3 yıl sonra seçime gidecek ama Ayasofya’yı açtı, şimdi de müjdeyi açıklayacak.

Berat Albayrak’ın açıklamalarına değinen Selvi, ‘Peki Berat Albayrak’ın “eksen değişikliği olacağını” söyleyecek kadar iddialı olduğu müjde ne zaman tespit edildi ve neden cuma günü açıklanacak? Rezerv tespit edileli 1 ay olmuş. Ama emin olmak için bir süre inceleme yapılmış. Rezerv hesaplamaları, hacim, derinlik gibi teknik testleri gerçekleştirilmiş. Bu testlerde ciddi bir sonuç alınmasa, Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjde” diye açıklama yapmazdı’ dedi.

Ciddi bir rezerv

Abdulkadir Selvi Siyasi görevi olmayan ama teknik konuları Türkiye’de bilen isimlerden bilgi aldığını aktardı.

İşte o açıklama:

Siyasi bir görevi olmayan ama teknik olarak bu konuları Türkiye’de bilen birkaç sayılı isimden birine sordum. “Ciddi bir rezerv var” dedi. Türkiye’nin doğalgazda uluslararası oyuncu olması yönündeki ilk adım olduğunu söyledi. Kimse bir yerlere çekmesin. İlk adım diyoruz. İnşallah Doğu Akdeniz’de de büyük doğalgaz rezervleri tespit ederiz. Petrol için 20’nci yüzyılın, doğalgaz için 21’inci yüzyılın enerji kaynağı deniliyor.

Batman’da ilk petrol bulunduğunda İsmet Paşa’ya haber veriliyor. Cumhurbaşkanı İnönü’nün ilerleyen yaşına rağmen sevinçten takla attığını, “Gerçekten o mu?” diye defalarca sorduğunu gazeteci Avni Özgürel anlattı. Bunlar tarihi anlar.

Peki yer neresi?

Bloomberg News ve Reuters haber ajanslarının konuya ilişkin aktardıklarına değinen Selvi,

‘Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma günü müjde açıklayacağını söyleyince, sosyal medyada doğalgaz bulunmasından tutun, koronavirüs aşısının geliştirilmesine kadar ciddi bir tartışma süreci yaşandı. Bloomberg News ve Reuters haber ajansları Karadeniz’de bir doğalgaz rezervinin keşfedildiği haberlerini geçtiler. İki ciddi ajansın haberi önemliydi. Bu konuyu bilenler ser verip sır vermese de haber kaynaklarımızı zorladık. Bazı ipuçlarına ulaştık’ dedi.

Abdulkadir Selvi: Fatih tespit etti

Ayrıntıları tek tek açıklayan Selvi, ‘Fatih sismik araştırma gemimiz, haziran ayında Karadeniz’de arama faaliyetlerine başladı. Karadeniz’e komşu ülkelerden olan Romanya, Tuna blokunda yıllardır doğalgaz çıkarıyor. Romanya’nın neredeyse doğalgaz gelirlerinin tamamı buradan karşılanıyor. Tuna bloku; Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın deniz yetki alanlarının birleştiği noktada yer alıyor’ ifadelerini kullandı.

Bundan sonra ne olacak? Abdulkadir Selvi şöyle değerlendirdi:

Batı Karadeniz’de Türkiye, Romanya ve Bulgaristan’ın deniz yetki sınırlarının birleştiği alanda keşfedilen doğalgazın çıkarılması için vakit geçirilmeden çalışmalara başlanacak. Türkiye’nin deniz yetki alanının içinde bulunan Tuna 1 bloğunda tespit edilen doğalgazın çıkarılması ve işlenmesi için tesisler kurulacak. Tesislerin kurulup faaliyete geçmesinin ise zaman alması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Dolmabahçe’den açıklayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki gün önceden haberini verdiği müjdeyi, bugün Dolmabahçe’den Millete Sesleniş konuşması şeklinde açıklayacak. O nedenle dünden beri ciddi bir faaliyet yürütülüyor. Erdoğan’ın Karadeniz’de tespit edilen doğalgaz rezervini açıkladıktan sonra doğalgazın çıkarılması için yürütülecek olan çalışmalar hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın doğalgazın bir an önce çıkarılarak üretime yansıtılmasını istediği söyleniyor.