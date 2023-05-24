Abdulkadir Selvi’den, Kılıçdaroğlu’nun uykularını kaçıracak teklif

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi; PKK'nın, seçimlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gözler önüne seren bir köşe yazısı kaleme aldı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir soruma verdiği cevap üzerinden Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu algı operasyonuna soyundular" diyen Selvi, "Bildikleri en iyi iş algı operasyonu yapmak. Ama bu kez çuvalladılar. Kendi elleriyle PKK’nın Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğe ilişkin videoyu hatırlattılar. Milletin hafızasının canlanmasına yol açtılar. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu sayesinde, videoyu seyretmeyenler dahi seyretme ihtiyacı hissedecek" ifadesini kullandı.

Selvi, "Uzun metrajlı film çekmeyi bilmem ama belgeselden anlarım. Gençlerin gerçek konuşmalardan edit edip hazırladığı videodan dolayı ödünüz koptuysa isterseniz PKK’nın size verdiği desteği anlatan bir belgesel hazırlayabilirim. Kemal Bey, bu millet PKK’nın desteklediği bir kimseyi cumhurbaşkanı seçmez. Bu da size ders olsun" düşüncesini dile getirdi.



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