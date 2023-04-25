Abdulkadir Selvi'den iktidara dikkat çeken uyarı! “Bu seçimde en önemli şey bu” deyip duyurdu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kilosu 30 liraya ulaşan soğanla ilgili, iktidara, "Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir" dedi.

Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Bizim vatandaşımız Togg’la, TCG Anadolu gemisiyle, İHA’larla, SİHA’larla gurur duyar. Karadeniz gazından mutlu olur. Ama dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisi Togg değil markettir. Soğandır, patatestir, salçadır, makarnadır, et fiyatlarıdır. Halkın ekonomisi kendi cebidir.

Tüketiciyi bunlar ilgilendirir.

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O nedenle Togg’la gurur duyduğumuz kadar iktidarın soğan fiyatını, etteki pahalılığı önlemesi gerekir.

Netice itibarıyla oy verecek olan Togg değil, filesini doldurmaya çalışan dar gelirli vatandaşlarımızdır.

AK Parti şimdiye kadar MEGA projeleri hizmete soktu. Hepsiyle gurur duyduk. Ama seçimlere 19 gün kaldı. Bu süre zarfında iktidarın soğanın fiyatına eğilmesi gerekiyor.

Dar gelirli soğanla, ekmekle, makarnayla, karnını doyuruyor.

Boşuna demiyoruz, 'Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana' diye. Çünkü soğan bir simge. Her seçimde tencere önemlidir. Ama bu seçimde tencere hayati derecede önemli hale geldi."