Abdülkadir Selvi'den çarpıcı yazı: Liderlik işte budur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezinde milletvekilleri ile bir araya geldi.

Toplantıya, Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin, Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yanı sıra Ankara, Çankırı, İstanbul, Kırıkkale, Kırklareli, Aksaray, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Şanlıurfa, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak milletvekilleri katılmıştı.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, toplantının detaylarına ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

"Erdoğan'ın liderlik sırrı burada yatıyor"

Selvi toplantıyla ilgili "İlk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı, 'Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım kontrol eder' demiş. Liderlik bu işte. Erdoğan’ın liderlik sırrı burada yatıyor. Erdoğan’ın 19 yılda girdiği her seçimi kazanmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri burada yatıyor. Tabanın sesine kulak veriyor." ifadelerini kullandı.

Yazısında "Son dönemlerde yapılan toplantılara ilişkin olarak, 'İlk dönemlerdeki samimi havayı hissediyoruz' tespitini aktarmıştım" diyen Selvi "Kimilerinin bunu fabrika ayarlarına dönüş olarak değerlendirdiğini ifade etmiştim. Dünkü toplantıya katılan milletvekilleri de benzer tespitlerde bulundular." açıklamasında bulundu.

İite Abdulkadir Selvi'nin yazısındaki o ilgili kısım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün bir grup milletvekili ile bir araya geldi.

Haftaya da ayrı bir grup milletvekili ile görüşecek. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, bunu bir istişare serisi olarak tanımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının başında kısa bir konuşma yapmış. Pandemi nedeniyle ara verdikleri istişare sürecinin tekrar başladığını ifade etmiş. Belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini, önümüzdeki hafta yeni bir grup milletvekili ile toplantı yapacaklarını belirtmiş. Erdoğan yeni grupla 1 Temmuz’da bir araya gelecek. Erdoğan, “Ekim ayından itibaren istişare toplantılarına devam edeceğiz” demiş. 57 milletvekilinin katıldığı toplantıda 17-18 milletvekili konuşmuş.

Erdoğan not almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılış konuşmasını kısa tuttuğunu ifade etmiştim. Daha çok milletvekillerinin sorularına yanıt vermiş. Erdoğan, konuşulanları tek tek not almış.

Video ile kaydedilmiş

Ama ilk kez bir uygulama yapılmış. Konuşmalar video ile kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı, “Atladığımız bir şey olursa yardımcılarım kontrol eder” demiş. Liderlik bu işte. Erdoğan’ın liderlik sırrı burada yatıyor. Erdoğan’ın 19 yılda girdiği her seçimi kazanmasının altında yatan en önemli nedenlerden biri burada yatıyor. Tabanın sesine kulak veriyor.

Fabrika ayalarına dönüş

Son dönemlerde yapılan toplantılara ilişkin olarak, “İlk dönemlerdeki samimi havayı hissediyoruz” tespitini aktarmıştım. Kimilerinin bunu fabrika ayarlarına dönüş olarak değerlendirdiğini ifade etmiştim. Dünkü toplantıya katılan milletvekilleri de benzer tespitlerde bulundular. Erdoğan toplantının başında, “Arkadaşlar sizden rahat bir şekilde görüşlerinizi açıklamanızı bekliyorum” demiş.

Yerel değil genel sorunlar

Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları toplantılarda genellikle bölgelerinin sorunlarını aktarmayı tercih ederlerdi. Bu kez ağırlıklı olarak genel politikalar üzerinde değerlendirmeler yapmışlar. Yapılan hizmetlerin iyi anlatılması gerektiğinin altı çizilmiş. Ama aksayan yönlere de dikkati çekmişler.

Sahada olun

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine “Sahada olun. Kılcal damarlara ulaşacak kadar vatandaşın ayağına gidin” dediği ifade ediliyor. Erdoğan, AK Parti kongresinden sonra da “Masada değil sahada olacaksınız” demişti.

Yeni anayasaya güçlü destek

Toplantıda yeni anayasa konusu milletvekilleri tarafından gündeme getirilmiş. Yeni anayasanın sadece Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından değil, Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli olduğu belirtilmiş.

Milletvekilleri yeni anayasanın her zeminde anlatılması gerektiğinin üzerinde durmuşlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yaklaşımı memnuniyetle karşılamış. Milletvekillerinden yeni anayasaya güçlü bir şekilde destek vermelerini istemiş. Bu arada yeni anayasa çalışmasının büyük ölçüde tamamlandığını, sadece son rötuşların yapıldığını paylaşmak isterim.

NATO Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesi ve ABD Başkanı Biden’la yaptığı görüşmeye ilişkin olarak milletvekillerini bilgilendirmiş. Hatta bayağı özel bilgiler paylaşmış. “NATO Zirvesi Türkiye açısından çok olumlu ve başarılı geçti” demiş.

Babacan ve Davutoğlu motivasyonu

Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den ayrılarak yeni partiler kurmaları AK Parti’de rahatsızlığa yol açmıştı. İlk başlarda kısmi bir moral bozukluğu yaşanmıştı. Bu rüzgâr şimdi tersine döndü. AK Parti’nin tecrübeli isimlerinden biri, "Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun, Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandıkları dil, partide daha çok kenetlenmeye yol açıyor. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve bakanlık yapmış Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın partimize yönelik haksız suçlamaları tam tersine motivasyon kaynağı olmaya başladı" dedi.