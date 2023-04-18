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Medya Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...
Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...

Yeniakit Publisher
2023-04-18 11:36:00 - 2023-04-18 11:59:40
Abdulkadir Selvi'den bomba "MHP" çıkışı! Seçimden sonra...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma'nın anketinde MHP'nin oy oranının yüzde 5 seviyesinde olmasıyla ilgili, "Artık bu iş bir seçim geleneğine döndü. Seçimden önce anketler MHP’yi barajın altında gösterir, seçimden sonra ise MHP’nin barajı aştığı ortaya çıkar" dedi.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Metropoll Araştırma'nın anketinde MHP'nin oy oranının yüzde 5 seviyesinde olmasıyla ilgili, "Artık bu iş bir seçim geleneğine döndü. Seçimden önce anketler MHP’yi barajın altında gösterir, seçimden sonra ise MHP’nin barajı aştığı ortaya çıkar" dedi. 

Selvi, yazısında MHP'nin anketlerdeki durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Metropoll anketiyle ilgili iki noktaya dikkati çekti. Birincisi daha önceki anketlere göre muhalefetin oylarındaki düşüş. Feti Yıldız kıyaslamayı Metropoll’ün 2022 yılının ağustos ve ekim ayı ile yeni anket üzerinden yapmış. Seçime gidilirken genellikle muhalefetin oyu yükselir ama bizde tersi oluyor. CHP’de gerileme yok ama 6’lı Masa’nın diğer ortaklarının oyları ciddi düşüşte.

Meclis Başkanvekili Celal Adan ile Feti Yıldız, tecrübeli politikacılar. İkisinin de üzerinde durdukları nokta ise her seçim öncesinde MHP’nin oylarının barajın altında gösterilmesi, seçimden sonra ise MHP’nin barajın üstünde çıkması. Celal Adan, Metropoll’ün 10 Mayıs 2018 tarihli bir anketini örnek gösteriyor. 24 Haziran 2018 seçimleri öncesindeki ankette İYİ Parti yüzde 11.1 oy oranı ile barajın üstünde, MHP ise yüzde 5.2’yle barajın altına yer alıyor. Ama seçimlerde MHP 11.1’le barajı aştı, İYİ Parti ise 9.96’yla barajın altında kaldı. Yani tam tersi oldu. CHP ile ittifak sayesinde Meclis’e girdi."
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