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Medya Abdulkadir Selvi'den bomba iddia! Erdoğan, Harp Okulu’ndaki korsan yemin töreni için bakın ne demiş
Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba iddia! Erdoğan, Harp Okulu’ndaki korsan yemin töreni için bakın ne demiş

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:40:00 - 2024-09-07 11:45:19
Abdulkadir Selvi'den bomba iddia! Erdoğan, Harp Okulu’ndaki korsan yemin töreni için bakın ne demiş

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu'ndaki korsan yemin olayına tepkisini köşesine taşıdı. Selvi, Erdoğan'ın bu olayı ciddiye aldığını ve detaylı bir inceleme yapılacağını belirttiğini ifade etti. Erdoğan'ın bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Selvi, Erdoğan'ın bu olayı Türkiye'nin askeri disiplinine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü dile getirdi. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kara Harp Okulu'ndaki korsan yemin olayına tepkisini köşesine taşıdı. Selvi, Erdoğan'ın bu olayı ciddiye aldığını ve detaylı bir inceleme yapılacağını belirttiğini ifade etti. Erdoğan'ın bu konuda tavizsiz bir duruş sergileyeceğini vurgulayan Selvi, Erdoğan'ın bu olayı Türkiye'nin askeri disiplinine yönelik bir tehdit olarak gördüğünü dile getirdi. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"1 Eylül Pazar günü Rixos Tersane İstanbul’un açılış töreninden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir grupla sohbet ediyor. Erdoğan’ın canının sıkkın olduğu dikkati çekiyor. “Harp Okulu’ndaki yemin olayına canım sıkıldı. Yaşar Paşa’yla konuşacağım” diyor.

3 Eylül tarihinde yapılan AK Parti MKYK toplantısında “Korsan yemin” olayı gündeme geliyor. MKYK üyesi Emre Cemil Ayvalı, korsan yemin hadisesinin askeri vesayet endişelerini yeniden gündeme taşıdığına dikkat çekiyor. Deniz Ülke Arıboğan’ın, yemin hadisesi üzerine attığı tweeti gündeme getirip, eleştirilerde bulunuyor. Deniz Ülke hoca ile Emre Cemil Ayvalı bu tartışmayı sosyal medyadan da sürdürüyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise MKYK toplantısının girişinde yaptığı konuşmada “korsan yemin” olayına değiniyor.

“Harp Okullarımızın mezuniyet törenlerine katıldım. Üç kızımız dönem birincisi oldular. Bu ilk kez oluyor. Normalde AK Parti döneminde kadınlar eve kapatıldı diyenlere de iyi bir cevap oldu. Kızlarımız çok kıymetli. Kızlar Anadolu’yu yansıtıyor. Sohbet ettim. Hatta birinin adı İkra. Biliyorsunuz İkra peygamberimize inen ilk ayetin adıdır. Oku demektir” diyor. Erdoğan sadece bunları söylemiyor. Bu konuşmanın devamı var.

“Yemin hadisesi ben varken olmadı. Biz oradayken olmadı. Biz ayrıldıktan sonra oluyor. Bunlar doğru değil. Bunlar öğrenci değil, mezun oldular. Kıtaya çıktılar. Milli Savunma Bakanlığımız detaylı inceleme yapacak” diye konuşuyor."

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