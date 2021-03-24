Abdülkadir Selvi'den bomba iddia! Binali Yıldırım'ın yeni görevini açıkladı

7. Olağan Büyük Kongre öncesinde AK Parti'de bir tüzük değişikliği yaşandı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, kongrede yapılacak tüzük değişikliğiyle genel başkanvekili sayısının 2'ye çıkarılacağını bildirdi.



Yapılacak olan tüzük değişikliği öncesinde AK Parti'de Genel Başkanvekilliği görevinde sadece Numan Kurtulmuş bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi konuyla ilgili canlı yayında yaptığı açıklamada İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın da AK Parti Genel Başkanvekiliği görevine getirileceğini duyurdu.

Selvi: İki genel başkan vekili olacak, Kurtulmuş ve Yıldırım

Selvi yaptığı açıklamada "İki Genel Başkan vekili olacak demiştik. Bu iki isim Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş. Binali Yıldırım Genel Başkan vekili. Milletvekilleri üzerinde ayrı bir ağırlığı var. Sanıyorum o nedenle daha çok Meclis'le ilgilenen bir genel başkan vekili olacak. Numan Bey de daha çok parti ile ilgilenen bir genel başkan vekili olacak. Konuşmayı taçlandıran yeni anayasa çağrısıydı. Belli ki 2022 yılını işaret ettiğine göre biz 2023 yılına da yeni anayasa vurgusu ile gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Spor Salonu'nda devam eden kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Buna göre, tüzüğün 68. maddesinin 1. fıkrasına "Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu"ndan sonra gelmek üzere "Siyasi Erdem ve Etik Kurulu" ilave edildi. Böylece Siyasi Erdem ve Etik Kurulu'nun üye seçimlerinin de Büyük Kongre delegelerince yapılması sağlandı.

Tüzüğün MKYK'nın Oluşumu ve Çalışma Esasları başlıklı 73. maddesinin 1. fıkrasında yer alan 50 sayısı 75, 25 sayısı 35 olarak değiştirildi. Böylece MKYK asıl üye sayısı 75'e, yedek üye sayısı 35'e çıkarıldı.

Tüzüğün Genel Başkanvekili başlıklı 77/a maddesine "İkiden fazla genel başkanvekili atanamaz, aralarındaki iş bölümü genel başkan tarafından belirlenir." fıkrası eklendi. Değişiklik uyarınca AK Parti'de genel başkanvekili sayısı 2'ye çıktı.

Divan başkanlığına Ali İhsan Yavuz seçildi

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nin divan başkanı ve üyeleri belirlendi.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde, AK Parti Tüzüğü'nün ilgili maddeleri uyarınca, kongreyi yönetmek ve divan başkanlığını yürütmek üzere divan başkanı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, salonda kongrenin toplanması için gereken delege sayısının tespit edildiğini, yeterli çoğunluğun hazır bulunduğunu, böylelikle kongrenin açıldığını ilan etti.

Kandemir, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca açık oylamayla divan ve divan kurulunun tek bir liste halinde oylanmasının kabul edildiğini belirtti.

Kongrede, divan başkanı ve divan üyelikleri seçiminin liste yöntemine göre, birlikte ve aynı anda yapılması arz ve teklif edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından, divan başkanı ve üyeleri belirlendi. Divan Başkanlığına Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçildi.