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Medya Abdulkadir Selvi'den bomba çıkış! O isim, seçimlerden sonra Erdoğan'la birlikte bu kararı alabilir
Medya

Abdulkadir Selvi'den bomba çıkış! O isim, seçimlerden sonra Erdoğan'la birlikte bu kararı alabilir

Yeniakit Publisher
2023-05-12 10:52:00 -
Abdulkadir Selvi'den bomba çıkış! O isim, seçimlerden sonra Erdoğan'la birlikte bu kararı alabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batman ziyareti sırasında yanında olduğuna dikkat çekti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomiden sorumlu eski başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Batman ziyareti sırasında yanında olduğuna dikkat çekti.

Selvi, yazısında Mehmet Şimşek ile ilgili şunları kaydetti:

"Mehmet Şimşek zaten zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geliyor. Erdoğan da seçim beyannamesinde Şimşek’in katkısının alındığını söylemişti. Erdoğan bu seçimlerde Mehmet Şimşek’i milletvekili adayı yapmak istedi. Uluslararası bir marka olan Mehmet Şimşek’in yönettiği fonlar var. O nedenle aktif politikayı düşünmüyor. Seçimlerden sonra Türkiye’nin Mehmet Şimşek’e ihtiyacı var. Mehmet Şimşek de ülkesi için gerektiğinde elini taşın altına koymaktan çekinmeyecek birisi. Ama bu kararı Erdoğan ile birlikte alabilirler." 

 
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