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Medya Abdulkadir Selvi'den bakanlarla ilgili flaş iddia! Bu olacak
Medya

Abdulkadir Selvi'den bakanlarla ilgili flaş iddia! Bu olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de bakanların milletvekili olması yönünde bir eğilim olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 11:55:00 -
Abdulkadir Selvi'den bakanlarla ilgili flaş iddia! Bu olacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'de bakanların milletvekili olması yönünde bir eğilim olduğunu belirtti.

Selvi, bugünkü köşe yazısında; AK Parti'nin milletvekili adayları konusunda bilgi verdi.

Selvi, şunları yazdı:

"AK Parti’de bakanların milletvekili olması yönünde bir eğilim var. Bakanlar illerinde liste başı olacak. Geçen seçimde Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Abdulhamit Gül ve Berat Albayrak milletvekili seçilmiş ancak Kabine’ye girince milletvekilliğinden istifa etmişti. Bakanların milletvekili adayı olmak için istifa etmesine gerek yok. Bakanlar seçildikten sonra tekrar Kabine’ye girerlerse milletvekilliğinden istifa edecekler.
AK Parti’de üç dönemlikler var. 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem milletvekillerinin özlük hakları oluşmadığı için bir dönem olarak kabul edilmiyor. Buna rağmen AK Parti’de üç dönemlik 52 milletvekili var. Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz gibi partinin ağır topları üç dönemlikler arasında yer alıyor. Dört ve beş dönemliklerle birlikte bu sayı 72’ye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç dönem kuralının işletileceğini söyledi. Belki bir-iki isim için istisna olabilir deniliyor." 
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