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Gündem Abdulkadir Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası
Gündem

Abdulkadir Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası

Yeniakit Publisher
2023-05-15 02:51:00 -
Abdulkadir Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası

A Haber canlı yayınında seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba ifadeler kullandı.

Türkiye seçimini yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir ifade kullandı.

 Abdulkadir Selvi, İmamoğlu için "Kılıçdaroğlu kaybediyor benim önüm açılıyor havasındaydı" dedi.

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