Abdulkadir Selvi'den A Haber canlı yayınında İmamoğlu bombası
A Haber canlı yayınında seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba ifadeler kullandı.
Türkiye seçimini yaptı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, A Haber canlı yayınında seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili bomba bir ifade kullandı.
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu için "Kılıçdaroğlu kaybediyor benim önüm açılıyor havasındaydı" dedi.