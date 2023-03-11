Abdulkadir Selvi, seçimlerle ilgili flaş bilgiyi paylaştı! Bu olmayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, CNN TÜRK'teki Gece Görüşü programında seçim süreci ve çalışmalarının detaylarını aktardı. "Depremden önce yapılan hazırlıkların hepsi rafa kondu" diyen Selvi, "Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasında farklı bir şey yapılacak. Sloganlar bile değişti. Sadece müzik değil, araç konvoyları, giydirilmiş araçlar, araçların sesli müzik yayınları bunlar da olmayacak. Daha ağır başlı bir yüz yüze temasla olacak. Buna ihtiyaç var" diye konuştu.

“Ayrıca bu seçimde tabii AK Parti 'Yeni Türkiye vizyonu' ile girecekti ama bu depremden sonra sloganda değişti 'Hemen şimdi' oldu. Seçim kampanyası büyük ölçüde cumhurbaşkanı üzerine bir seçim kampanyası oluşturulacak. Çünkü deprem, afet gibi dönemlerde insanlar başlarında güçlü bir devlet, güçlü bir lider görmek istiyorlar" diyen Selvi, "Seçmen ‘Erdoğan şu dönemde başımızdaydı. Bundan sonra da bu süreçten çıkmamız lazım. Dirençli şehirleri kurmamız lazım. Bu süreçten bizi Erdoğan çıkartır’ diyebilir" dedi.

Selvi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Muharrem İnce'ye bir operasyon yapılıyor”

“Muharrem İnce'ye de bir operasyon yapılıyor aslında, haksızlık yapılıyor. 'Muharrem İnce işte Millet İttifakı'na gelecek ama Muharrem İnce benim şu kadar oyum var, benimle pazarlık yapacaksınız' diyor. Muharrem İnce, Milli Eğitim Bakanlığı'nı istedi vesaire gibi bunlar hiç doğru değil. Tebrik telefonu oldu sadece, bunu bir siyasi nezaket olarak yapıyor. Zannediyorum sayın Cumhurbaşkanımıza da telefon edecek. Hatta cumhurbaşkanı adaylarına emekli maaşından onların hesabına para yatıracağını söyledi, böyle bir siyaset tarzı geliştiriyor. Muharrem İnce ile birlikte eski genel başkanların görüştüğü söylendi, o da doğru değil. Altan Öymen, Hikmet Çetin, Murat Karayalçın o da doğru değil. Ben Hikmet Çetin'le bugün görüştüm. 'Ne bizden ne de Muharrem İnce'den böyle bir talep oluşturuldu' dedi.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti’nin Refah Partisi ile görüşmesi

“Yeniden Refah Partisi'ne bugün Binali Yıldırım resmi olarak gitti, teklifte bulundu. Refah Partisi'nde yarın MKYK toplantısı sonra il başkanları toplantısı olacak. Orada bir grup ittifaka katılalım, cumhurbaşkanı adayı çıkarmayalım, bir grupta hayır biz genç bir partiyiz, liderimizi cumhurbaşkanı adayı yapalım, ittifaka katılırsak da kendi partimizin logosuyla katılalım diyor. Olumlu geçmiş görüşme ama bu olumlu görüşme olması anlaşma imzalanmış demek değil. Ayrıca Erbakan isminden ve misyonundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı, Yeniden Refah Partisi'ni çok istiyor. Ecevit misyonundan ötürü de Demokratik Sol Parti'yi ittifakında görmek istiyor. Özal misyonundan dolayı da Anavatan Partisi'ni görmek istiyor ama bu partiler daha karar almış değiller. Belki bir kısmı olumlu karar alacak belki bir kısmı yoluna kendi devam edecek.”

"Daha ağır başlı bir yüz yüze temasla olacak"

“Depremden önce yapılan hazırlıkların hepsi bir anlamda rafa kondu, çünkü depremden sonra yeni bir Türkiye ortaya çıktı. Hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanyası hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kampanyasında farklı bir şey yapılacak. Sloganlar bile değişti. Sadece müzik değil, araç konvoyları, giydirilmiş araçlar, araçların sesli müzik yayınları bunlar da olmayacak. Daha ağır başlı bir yüz yüze temasla olacak. Buna ihtiyaç var.”

“Seçime 'Yeni Türkiye vizyonu' ile girecek olan AK Parti’nin sloganı 'Hemen şimdi' olarak değişti”

“Ayrıca bu seçimde tabii AK Parti 'Yeni Türkiye vizyonu' ile girecekti ama bu depremden sonra sloganda değişti 'Hemen şimdi' oldu. Seçim kampanyası büyük ölçüde cumhurbaşkanı üzerine bir seçim kampanyası oluşturulacak. Çünkü deprem, afet gibi dönemlerde insanlar başlarında güçlü bir devlet, güçlü bir lider görmek istiyorlar. Şu açıdan çok önemli ‘Benim bu sıkıntılı dönemimde devletim beni bu süreçten çıkarır. Benim bu sıkıntılı sürecim 1 yıl devam edecek ama etkileri 8-10 yıl sürecek’ o nedenle seçmen şunu diyebilir ‘Erdoğan şu dönemde başımızdaydı. Bundan sonra da bu süreçten çıkmamız lazım. Dirençli şehirleri kurmamız lazım. Bu süreçten bizi Erdoğan çıkartır’ diyebilir.”

“Kemal Bey de daha farklı bir kampanya yürütecek”

“Kemal Bey de daha farklı bir kampanya yürütecek belli. Oradaki kampanya daha fazla ittifak üzerine yorulacak ama Kemal Bey'in özelliklerinden de kampanyada yararlanılacak. O nedenle herkes kampanyasına bir deprem ayarı yapacak.”