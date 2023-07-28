Abdulkadir Selvi resmen çılgına döndü! Bunlar çok çirkin sözler

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerin ardından bazı muhalif gazetecilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret ettiğini belirterek, "En azından ona oy verenlere saygınız olsun" dedi.

Selvi, isim vermeden gazeteci Fatih Altaylı, Fatih Portakal, Soner Yalçın, Murat Muratoğlu'na göndermede bulunarak, "Seçimlerden sonra CHP’ye yakın gazetecilerin bir kısmı Kılıçdaroğlu’na çok ağır hakaretlerde bulundular" ifadesini kullandı.

Selvi, yazısında, şunları kaydetti:

“ 'Merzifonlusu ünlü bir canlı' diyen seviyesiz gazetecinin benzetmesini bir tarafa bırakıyorum. “Saksı” diyeni, “Pişkin” diye saldıranı unutmadık. Ne biçim bir öfkeymiş ki, “Kemal Bey aklını kaybetmiş gibi” denildi. “Dedikoducu teyze gibi” benzetmesi yapıldı. Daha düne kadar cumhurbaşkanı adayı gösterdikleri Kılıçdaroğlu’na, “Kafayı fena yemiş” diye saldırdılar.

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Bunlar çok çirkin sözler. Değil Kılıçdaroğlu’na, hiçbir lidere söylenmemesi gereken sözler. Eleştirinin de bir seviyesi olur.”