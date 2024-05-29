Abdulkadir Selvi, Özgür Özel’i yine yıkayıp yağladı: Bunu doğru buluyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, PKK’nın 11 Haziran’da Suriye’de yapmayı planladığı seçimlerle ilgili takınacağı tavır merak konusu oldu. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçimlerden sonra yere-göğe koyamadığı Özel'i yine yıkayıp yağladığı yazısında, "Özgür Özel’in ABD eliyle PKK’ya bir terör devleti kurdurmak için atacağı ilk adımın karşısına çıkıp ana muhalefet lideri olarak bir tavır koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı. İşte Selvi'nin "Özgür Özel'in samimiyet testi" başlıklı köşe yazısının ilgili bölümü:

"(...) Özgür Özel’in önce Türkiye, sonra parti anlayışını doğru bulanlardanım. Bu misyon, Cumhuriyet’in kurucusu Atatürk’ün partisi olduğu iddiasındaki CHP’ye yakışıyor.

Özgür Özel bunu “Türkiye’de ana muhalefet partisiyiz ama yurtdışında Türkiye partisiyiz” diye formüle ediyor.

Özgür Özel’in bu düşüncelerinde samimi olduğunu göstermesi açısından önüne bir fırsat çıktı.

PKK’nın 11 Haziran’da Suriye’de yapmayı planladığı yerel seçimi kast ediyorum.

Bu plan, ABD’nin karanlık adamı McGurk tarafından Türkiye’ye kurulmuş bir tuzaktır. Bu, PKK’nın özerklik adı altında bir bölgeye sahip olması demektir. Bu, Suriye şekillendirilirken PKK’ya önce özerk bir yönetim sonra bir devlet armağan etme projesidir. Bu Türkiye’nin beka meselesidir.

Bunun iktidarı ve muhalefeti olmaz.

Özgür Özel’in başta terörle mücadele olmak üzere milli meselelerde Türkiye’nin menfaatlerinin yanındaki tutumunu burada göstermesi gerekiyor.

Özgür Özel’in ABD eliyle PKK’ya bir terör devleti kurdurmak için atacağı ilk adımın karşısına çıkıp ana muhalefet lideri olarak bir tavır koyması gerekiyor. Bunu bir samimiyet testi olarak söylemiyorum. Özgür Özel’in Türkiye’nin milli meselelerindeki samimiyetini göstermesi açısından bir fırsat olarak görüyorum."