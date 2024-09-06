Abdulkadir Selvi, MİT'in Mossad operasyonunun perde arkasını açıkladı! İşte şok eden detaylar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, MİT ve İstanbul Emniyeti’nin ortak operasyonuyla yakalanan Mossad ajanı Liridon Rexhepi’nin yakalanma sürecini ele aldı. Selvi, Rexhepi’nin Türkiye ve Suriye’de Mossad için para trafiğini yönettiğini ve istihbarat çalışmalarında önemli bir rol oynadığını belirtti. Rexhepi’nin incelikli ve uzun süreli bir takip sonucu yakalandığını ifade eden Selvi, bu operasyonun Mossad’ın Türkiye’deki faaliyetlerini açığa çıkardığını vurguladı. İşte Abdulkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü:

"Mossad’ın para ağını yöneten Kosova vatandaşı Liridon Rexhepi, kısa bir süre önce MİT ve İstanbul Emniyeti’nin düzenlediği ortak operasyonla yakalanmıştı.

Liridon Rexhepi, Mossad’ın Türkiye ve Suriye’deki operasyonlarına ilişkin para ağını yönetiyor. Rexhepi’nin yakalanmasının ilginç bir öyküsü var.

KADIN VE PARA

“Kadını ve parayı takip et. O seni suçluya götürür” diye bir istihbaratçı deyimi vardır.

Mossad ajanı da para hareketlerinin incelenmesi sırasında tespit ediliyor. Ondan sonra tüm hareketleri takip altına alınıyor. Türkiye’de ve Suriye’de saha elemanlarına para gönderdiği belirleniyor. Ama bağlantılarının tam olarak ortaya çıkması için “uzun ip” denilen yöntemle bir süre takip ediliyor.

DRON ÇEKİMİ

Mossad ajanı, dedektiflik şirketleri ile anlaşarak ya da daha önce angaje edilen saha elemanları aracılığıyla dron çekimi yaptırıyor, fotoğraf ve video çekimi gerçekleştiriyor. (...) Ayrıca Filistinli bazı isimlerin takibini yaptırıyor. Sosyal medya üzerinden Filistinli isimlere yönelik psikolojik savaşı yönetiyor. (...)

Ama sadece bunları yaptırmıyor. Suriye sahasında Türkiye’nin faaliyetlerinin yanı sıra İran’ın, Esed rejiminin ve Hizbullah’ın faaliyetlerini takip ettiriyor. Suriye sahasına ilişkin bir tespiti paylaşmak istiyorum. İsrail’in savaş uçakları Suriye’de bazı hedefleri vuruyor ya bunların bir kısmının tespit edilip lazerle yerlerinin işaretlenme işlemini Liridon Rexhepi yaptırıyor. (...)

Kosovalı Mossad ajanı paralarını Avrupa üzerinden sağlıyor. Buralardaki siyonist işadamları mı veriyor yoksa Mossad’a bağlı şirketler üzerinden mi aktarılıyor, orasını bilmiyorum. Bitcoin üzerinden, Western Union yoluyla ya da nakit olarak ödemeler yapılıyor. (...)"