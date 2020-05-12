Abdulkadir Selvi Ekrem İmamoğlu’nun en büyük hatasını açıkladı! “At binenin, kılıç kullananın”

‘Şehir hastanesinin yolları yapılıyor Ekrem Bey’ başlıklı yazı kaleme alan Abdulkadir Selvi, Ekrem İmamoğlu’nun en büyük hatasının göreve geldiğinde Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımını iptal etmek olduğunu vurguladı.

İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra hazırlanan faaliyet raporunda, bağlantı yollarının yüzde 92’sinin tamamlandığı ve 2019 itibarıyla bitirilmesinin planlandığı görüldü.

İşte o ifadeler,

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en büyük hatası göreve geldiğinde Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarının yapımını iptal etmek oldu.

Şehir hastaneleri marjinal bir kesim tarafından öcü haline getirildiği için bundan prim sağlayacağını düşünmüş olabilir. Marjinallerin aklıyla hareket edenin yeri bir süre sonra marjinallerin yanı olur. Oysa İmamoğlu, marjinallere prim vermeyen ve herkesi kucaklayan kampanyasıyla seçimi kazanmıştı. Koronavirüsle mücadele sürecinde şehir hastanelerinin önemi ortaya çıkınca, İmamoğlu durumu kurtaracak açıklamalar yapmaya çalıştı. Ancak inandırıcı olmadı. Millet hizmete bakar. “At binenin, kılıç kullananın” diye boşuna dememişler. Ayrıca İmamoğlu’nun “Biz göreve gelmeden 1 yıl önce inşaat durmuştu” şeklindeki açıklamaları da gerçeği yansıtmıyor.

İşte faaliyet raporu

İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra hazırlanan faaliyet raporunda, bağlantı yollarının yüzde 92’sinin tamamlandığı ve 2019 itibarıyla bitirilmesinin planlandığı yer alıyor. Peşin hükümlü biri değilim. Faturanın tamamını İmamoğlu’na kesmeden önce bir ayrıntı vermem gerekiyor. 2018 Ağustos ayında doların 7.2’ye tırmanması üzerine bağlantı yollarını yapan firma artan maliyetler nedeniyle aralık ayında işi durduruyor. Büyükşehir belediyesine bir iş planı sunuyor. Plan görüşülüp onaylandıktan sonra çalışmalar tekrar başlıyor. Bir ara ve zaman kaybı yaşanıyor. Ama İmamoğlu, “Kaynak yetersizliği nedeniyle sürece İBB’nin devam etmesi zordu” diyor. İmamoğlu’nun açıklamasına göre şehir hastanesine yapılacak bağlantı yollarının yapımına 580 milyon TL harcanmış. 300 milyon TL’lik bir alacak oluşmuş. Müteahhidin hâlâ alacağı var. Bu miktar İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin altından kalkamayacağı bir yük değil. Hele hastane yolu olunca, hele insan sağlığı olunca... Bunun lafı mı olur?

- İmamoğlu’nun belediye başkanı seçilmesinden sonraki faaliyet raporunda Başakşehir Şehir Hastanesi’nin bağlantı yollarıyla ilgili bölüm...

Ulaştırma Bakanı: 20 mayıs’a yetişecek

Artık bu tartışmalar geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Şehir Hastanesi’nin yollarının Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması için talimat verdi. Ne zaman verdi? Nisan ayında. Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu dün hastane yollarında incelemelerde bulundu. “Söz verdiğimiz gibi, 20 Mayıs’ta hastane yolları ile beraber hizmet vermeye başlayacak” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış tarihini 21 Mayıs olarak verdi. 1 Nisan-21 Mayıs arası 51 gün ediyor. Demek ki istenince yapılıyormuş.

Budur işte...

İmamoğlu mazeret üretmese hatta engellense dahi her şeyi göze alıp hastanenin yollarını yapsa, açılışta da Cumhurbaşkanı ile beraber kurdeleyi kesse ne olurdu? Hadi diyelim ki açılışa davet edilmedi. O zaman millet ona gönlünde yer açardı. Demirel, Boğaz köprüsünü yaptı ama açılışa davet edilmedi. Ama millet, “Boğaz köprüsünü Demirel yaptı” dedi.

Millet hizmete bakar, mazerete değil.

Tek mi çok mu?

Bu bir çekiliş haberi değil. Barolarla ilgili çalışmadan söz ediyorum. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın cuma hutbesinde zinayı ve eşcinselliği eleştirmesi üzerine Ankara Barosu’nun eşcinselliği savunan ve İslamiyet’i çağlar öncesinden gelen sese benzeten açıklaması, bardağı taşıran son damla olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla barolarla ilgili yasal değişiklik için harekete geçilmişti. Baroların temsil oranları ve seçim sistemiyle ilgili çalışmalar bir ölçüde tamamlandı. Ancak tek baro mu olacağı yoksa çoklu baro sistemine mi izin verileceği konusunda son dakikada bir gelişme yaşanmıştı. Aslında tüm hazırlık tek baro sisteminin devam etmesi yönündeydi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gece yarısı talimatıyla çoklu baro sistemi de tekrar masaya yatırıldı.

Bu süreçte bir nokta çok önemliydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tekli baro sisteminin kaldırılıp alternatif baroya imkân tanıyan sisteme geçilmesi için talimat mı verdi, yoksa çoklu baro önerisinin de yeniden değerlendirilmesini mi istedi? Yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç, Erdoğan’ın çoklu baro sisteminin de yeniden tartışılmasını istediği yönünde. AK Parti grup başkanvekilleri dün hukukçu milletvekilleriyle yeniden bir araya geldiler. Daha önce enine boyuna tartışılan konu bir kez daha masaya yatırıldı. Avantajları ve dezavantajları konuşuldu. Çoklu baro sisteminin FETÖ, PKK, DHKP-C ve LGBT’ye alternatif baro kurma imkânı getireceği endişesi ön plana çıktı. Bu arada 50 baro adına yapılan ortak açıklamada ise çoklu baro sistemine tepki gösterildi. Bunun geçmişte FETÖ’nün projesi olduğunun altı çizildi. Ancak sorun çözüldü mü? Hayır. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak olan MYK toplantısında ele alınacak. Nihai karar bugün yapılacak olan MYK’dan çıkacak.