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Siyaset Abdulkadir Selvi duyurdu: Yüzde 10'luk seçim barajı düşürülüyor!
Siyaset

Abdulkadir Selvi duyurdu: Yüzde 10'luk seçim barajı düşürülüyor!

Yazar Abdulkadir Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi konusunda bir takım çalışmalar yapıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 10:01:00 -
Abdulkadir Selvi duyurdu: Yüzde 10'luk seçim barajı düşürülüyor!

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, seçim barajının yüzde 5 ya da 7'ye düşürülmesi yönünde çalışmaların yapıldığını yazdı.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Kılıçdaroğlu neden erken seçim istedi?' başlıklı bugünkü yazısında "Bu dönem erken seçim tartışmalarını sıkça yapacağız. Çünkü Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Yasası’nı değiştirmek için AK Parti ve MHP ayrı ayrı çalışma yapıyor. Sonra bunlar bir heyet tarafından ortak bir teklife dönüştürülecek" düşüncesini dile getirdi.

Selvi, "Yüzde 10 olan seçim barajının yüzde 5 ya da 7’ye düşürülmesi üzerinde duruluyor. Yüzde 7 seçeneği daha güçlü görünüyor. Ama bir de ittifakları etkileyecek bir düzenleme üzerinde duruluyor. Yüzde 1 alan partilerin dahi Meclis’te temsil edilmesiyle ilgili bir formülden söz ediyorum" ifadesini kullandı.

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