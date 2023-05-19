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Medya Abdulkadir Selvi, “Belli oldu” deyip duyurdu: Bu ne yaman çelişki böyle
Medya

Abdulkadir Selvi, “Belli oldu” deyip duyurdu: Bu ne yaman çelişki böyle

Yeniakit Publisher
2023-05-19 15:39:00 -
Abdulkadir Selvi, "Belli oldu" deyip duyurdu: Bu ne yaman çelişki böyle

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya stratejisini ve dilini değiştirmesini değerlendirdi.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması sonrası Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kampanya stratejisini ve dilini değiştirmesini değerlendirdi. Selvi, "Belli oldu. Kılıçdaroğlu korku siyaseti yapacak. Dolar 30 lira olur, ekmek 10 liraya çıkar, şehirler mafyaya teslim olur sözleri bunu gösterdi. Mafya liderinin iddialarını Meclis kürsüsünden seslendir, Meclis’te araştırma komisyonu kurulması için önerge ver, her türlü işbirliğini yap, sonra kalk şehirler mafyaya teslim olacak de. Bu ne yaman çelişki böyle?" ifadesini kullandı.

 

 
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