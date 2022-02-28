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Medya Abdulkadir Selvi, Babacan’ı madara etti
Medya

Abdulkadir Selvi, Babacan’ı madara etti

6 muhalefet liderinin, ortak deklarasyon yayınlamak için, postmodern darbenin tarihi olan 28 Şubat'ı seçmesinin bir tesadüf olmadığının Ali Babacan'ın itirafıyla ortaya çıktığını belirten Abdulkadir Selvi, Babacan'ın “Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” diyecek kadar da pervasız olduğuna dikkat çekti. "O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız" ifadelerini kullanan Hürriyet yazarı, "Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 11:02:00 -
Abdulkadir Selvi, Babacan’ı madara etti

6 muhalefet liderinin, ortak deklarasyon yayınlamak için, postmodern darbenin tarihi olan 28 Şubat'ı seçmesinin bir tesadüf olmadığının Ali Babacan'ın itirafıyla ortaya çıktığını belirten Abdulkadir Selvi, Babacan'ın “Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” diyecek kadar da pervasız olduğuna dikkat çekti. "O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız" ifadelerini kullanan Hürriyet yazarı, "Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter" dedi. İşte o yazı:

"6 muhalefet liderinin ortak deklarasyon yayınlamak için 28 Şubat gününü seçmelerinin büyük bir iletişim kazası olduğunu düşünmüştüm. Hatta içimden 24 saat geçmeden düzeltirler diye geçirmiştim. Ama Ali Babacan, 28 Şubat tarihinin bilerek seçildiğini itiraf etti. “Şu da konuşuldu. 28 Şubat’a denk geldi ama 25’inci yıldönümü. Ayrı bir mana çıkar mı?  Bir sıkıntı olur mu ya da bundan bir mesaj  gibi anlaşılır mı? Herkes sorun yok dedi. İyi olur dediler. Herkes takvimi açtı baktı. 28 Şubat uygunmuş, o tarih oluştu yani. Orada bir mesaj gayreti yok. 28 Şubat’ta yapalım da şöyle bir mesaj verelim. Öyle bir gayret yok. Ama dışarıdan bakanlar bir mesaj alabilirler. Ona yapacak bir şey yok. Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” dedi.

İKİNCİ TOPLANTI 27 MAYIS’TA MI?

Babacan’ın açıklamalarından da anlaşıldığı gibi 28 Şubat tarihi sehven belirlenmemiş.

Bu tarih yanlış anlaşılır mı, diye aralarında müzakere etmişler.

Babacan, “Nasıl mesaj alacaksa alacak herkes” diyecek kadar da pervasız. O zaman bu ittifak, bir 28 Şubat ittifakıdır diye yapılan değerlendirmelere kızmayacaksınız. Madem 28 Şubat tarihi sizin için o kadar önemli, ikinci toplantıyı da o zaman 27 Mayıs’ta yaparsınız, olur biter."

 

 

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Yorumlar

Nur

Bunlar meclise sokulacak adam değil ve 2023 te meclis bunlardan kurtulmalı takozluk için varlar .Allah hak ettiklerini versin tez zamanda
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hsn

ablasının uğradığı başörtü zulmünü unutmuş yada haketmiş demeye getiriyor vefasız nankör
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