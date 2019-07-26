0553 313 94 23

Abdulkadir Parmak: "61 numaralı formayı giymenin mutluluğunu tarif etmek çok zor"

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür’ün giydiği 61 numaralı formayı yeni sezonda giyecek olan Abdulkadir Parmak, tarifi zor bir mutluluk yaşadığını söyledi.

26 Temmuz 2019 Cuma 10:05
Abdulkadir Parmak: "61 numaralı formayı giymenin mutluluğunu tarif etmek çok zor"

Trabzonspor’da geçtiğimiz sezon Abdülkadir Ömür’ün giydiği 61 numaralı formayı yeni sezonda giyecek olan Abdulkadir Parmak, tarifi zor bir mutluluk yaşadığını söyledi.


Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Abdulkadir Parmak, 2018-2019 sezonunda oynadığı 25 maçta 6 gol atıp 3, asist yaparak önemli bir çıkışa imza atmıştı. Abdulkadir, yeni sezona da oldukça hırslı hazırlanıyor. Takım arkadaşlarından daha önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan başarılı oyuncu, bu sezon da adından söz ettirmeyi hedefliyor. Orta sahada yaşanan rekabette formayı bu sezonda giymek isteyen Parmak, adaşı Abdülkadir Ömür’den aldığı 61 numaralı forma ile mücadele edecek.



Yeni forma numarası ile golle tanıştı


Trabzonspor’da Gökdeniz Karadeniz ile başlayan 61 numara furyasında eski oyunculardan Yattara da bu formayı giymişti. 61 numaralı formayı Zeki Yavru’nun ardından Abdülkadir Ömür giyerken son olarak ise Abdulkadir Parmak formanın yeni sahibi oldu. 61 numarayı ilk kez Hoffenheim ile oynan hazırlık müsabakasında ilk kez giyen Parmak, yeni forma numarası ile de golle tanıştı.



Parmak: "Tarif edilemez bir mutluluk"


Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Linz şehrinde sürdüren Trabzonspor’da, kampın çok yorucu geçtiğini belirten Abdulkadir Parmak, "Çok verimli bir kamp dönemi geçiriyoruz. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Artık yaptığımız çalışmaları sahada göstermenin zamanı geliyor" dedi.


Bu sezon Abdülkadir Ömür’den aldığı 61 numaralı formayı giyecek olmasıyla ilgili ise Parmak, "Bu çok güzel bir mutluluk ama bunu tarifini anlatmak gerçekten çok zor. İnşallah bu formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 10:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme öyküsünü anlatıyoruz"
    1. "Süleymanoğlu'nun kendini feda etme..
    2. Ürdün, Kızıldeniz’de ilk askeri sualtı..
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. Yapay Zekalı Temelli Katı Atık projesi..
    5. Antalya’da "Huzur Akdeniz 5" uygulaması
    6. Kadın elbiseli hırsızlar market soydu
    7. Uyuşturucuya karşı pankart taşıyıp,..
    8. AK Partili belediye Arpaçay’ın..
    9. Sivas'ta KKKA şüphesiyle ölüm
    10. Otomobil motorunda tarihi eser..
    11. Şekerbank'tan 3 ay taksit ertelemeli..
    12. Kapasitelerinin üstünde yük taşıyan..
    13. Kasım Süleymani'den "Suriye'de ABD'ye..
    14. İzmir'de büyük yangın! Ekipler..
    15. "Meslek liseli olduk, sınıfları..
    16. Gram altın 259,9 lira seviyelerinde
    17. İstanbul Rumeli Üniversitesi 18..
    18. Eskişehir'de feci kaza: 13 yaralı
    19. Özbekistan ekonomisi yılın ilk..
    20. 12. sınıf öğrencisi babasına inat..
    21. Uyuşturucudan ölen genç için..
    22. Bu merkez kanser hastası çocukların ve..
    23. Türk Eğitim Sen Genel Başkanı Geylan,..
    24. Büyükkılıç, "Hayvancılığı desteklemeye..
    25. Asya borsaları
    26. Vizesiz seyahat turizm ve ticareti..
    27. Tarihçi Nurullah Nehir Batının iki..
    28. Uzmanlar incirdeki dökülme olayını..
    29. Almanya'da iki anaokulu, Müslüman..
    30. Ayaş Yolu-Sincan OSB alt geçidinin..
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor