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Spor Abdülkadir Ömür, Galatasaray'a karşı oynayacak mı?
Spor

Abdülkadir Ömür, Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 19:03:00 -
Abdülkadir Ömür, Galatasaray'a karşı oynayacak mı?

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Giresunspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün son durumu belli oldu. Bordo-mavililerin yaptığı açıklamaya göre, yıldız oyuncunun sol kasığında birince derece kas yaralanması tespit edildiği belirtildi. 22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray derbisinde kadroda olmayacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku yaşanıyor. Giresunspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen genç futbolcunun son durumu belli oldu.

Bordo-mavililerde kulüp doktoru Hakan Çelik, "Dün oynadığımız karşılaşmada sol kasığından sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün bugün çekilen MR'ında sol kasığında birinci derece kas yaralanması tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır" dedi.

DERBİDE SAHADA OLAMAYACAK!

Abdülkadir Ömür'ün Galatasaray mücadelesinde kadroda olmayacağı ve sakatlığının en az 2 hafta süreceği öğrenildi.

22 yaşındaki futbolcu bu sezon oynadığı 22 resmi maça çıkan Ömür, 4 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi

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