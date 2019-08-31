Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi? Gözler pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler yetenekli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün son durumunu merak etmeye başladı. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde Abdülkadir Ömür’ün son durumu…

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