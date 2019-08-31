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Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Gözler pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler yetenekli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün son durumunu merak etmeye başladı. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde Abdülkadir Ömür’ün son durumu…

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36
Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?

Gözler pazar akşamı oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor maçına çevrildi. Zorlu mücadele öncesinde futbolseverler yetenekli futbolcu Abdülkadir Ömür'ün son durumunu merak etmeye başladı. İşte, Fenerbahçe Trabzonspor maçı öncesinde Abdülkadir Ömür’ün son durumu…

Abdülkadir Ömür’ün son durumu

UEFA Avrupa Ligi play-off maçında sahasında AEK'ya 2-0 mağlup olmasına karşın turu geçen Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür sakatlandı. AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün çekilen MR'ında sol dizine aldığı darbeye bağlı travma ve ödem oluştuğu tespit edildi.

Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesinde Abdülkadir Ömür'ün sağlık durumu hakkında konuştu. Ağaoğlu, "Abdülkadir Ömür'ün Fenerbahçe maçında oynaması zor görünüyor" ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:36
  1. Abdülkadir Ömür Fenerbahçe maçında oynayabilecek mi?
  2. Abdülkadir Ömür'ün son durumu
  3. Fenerbahçe
  4. Trabzonsporlu taraftarlar
  5. Süper Lig
  6. Süper Lig transferleri

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