Abdülkadir Ömür adım adım Fransa'ya!

Süper Lig'in lideri Fırtına'da oyunculara talipler artmaya devam ediyor. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için flaş bir iddia ortaya atıldı. 22 yaşındaki oyuncu için Nice'ın girişimlerini hızlandırdığı ifade edildi.

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da oyunculara ilgiler artmaya devam ediyor. Bordo-mavililerde bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Abdülkadir Ömür konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Genç oyuncuya Fransa'dan Marsilya ve Nice talip olmuştu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Nice, bu transfer için girişimlerini hızlandırmaya karar verdi. 22 yaşındaki oyuncunun gelecek sezon Fransa'da futbol yaşantısına devam edebileceği belirtildi. Bu sezon bordo-mavili formayla 33 maça çıkan Ömür, 7 gol 2 asistlik performans ortaya koydu.

Milli futbolcunun Trabzonspor'la 2024 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.