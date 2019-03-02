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Abdulkadir Kırmızı’nın seçim irtibat bürosu açıldı

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı’nın seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 18:56
Abdulkadir Kırmızı’nın seçim irtibat bürosu açıldı

İYİ Parti Adıyaman Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı’nın seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.


Atatürk Bulvarı üzerindeki seçim irtibat bürosunun açılışınaTBMM 20. ve 21. dönem Adıyaman Milletvekili Mahmut Bozkurt, İl Başkanı Kenan Doğan, Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, Merkez İlçe Başkanı Hicri Gürsoy, ilçe başkanları ve partililer katıldı.


Seçim irtibat bürosunun açılış konuşmasını İl Başkanı Kenan Doğan yaparak, 1 Nisan sabahı Adıyaman’dan güneşin bir başka doğacağını ifade ederek, Adıyaman’ın çevre iller arasında köy görünümünde olduğunu savundu.


Adıyaman’ın merkezi hizmetlerden yeteri kadar hizmet alamadığını ve yerel yönetimler tarafından hizmet yapılmadığını kaydeden Kenan Doğan, “Koltuklarında doğru dürüst iş yapmayan belediye başkanlarının koltuklarında beka meselesi var. Onu halledeceğiz inşallah. Üniversitenin oraya köprülü kavşak yapacağız diyorlar ama refüje ağaç dikiyorlar. Yoksa oraya köprülü kavşak yapılacağına inanmıyor musunuz?” dedi.


Adıyaman Eski Milletvekili Mahmut Bozkurt ise konuşmasında seçim ittifakıyla ilgili CHP’ye sitem ederek, “CHP-İYİ Parti işbirliği yapmıştır. Adıyaman ile ilgili tasarruf ne şekilde ortaya çıkarsa biz buna uyacağımızı söyledik. Eğer CHP’nin adayı çıkarsa parti olarak buna uyacağız dedik. Aynı şekilde İYİ Parti’de çıkarsa CHP buna uyar diye görüş belirttik. Fakat bu olmadı. Olmaması bizim hayrımıza oldu. Zaten ittifakların yürüyemeyeceği bellidir. Bundan sonra Mahmut Bozkurt hiçbir ittifaka sıcak bakmaz. İttifak için adete fır dönen milletvekili arkadaşımız, bu işi hem CHP’nin hem de İYİ Parti’nin önünden kaçırdı. Adıyaman’ın beklentisini çok iyi biliyordu. Önümüze çok büyük bir fırsat gelmiştir. Abdulkadir Kırmızı kardeşim Adıyaman’a 10 yıl hizmet etmiştir. Bu süre içerisinde hep projeler üretmiş ve hizmet etmiştir” dedi.


Belediye Başkan Adayı Abdulkadir Kırmızı, kendisinin 10 yıllık belediye başkanlığı döneminde yaptığı hizmetleri sayarak, yeni dönemdeki projelerini açıkladı.


Abdulkadir Kırmızı konuşmasında, “15 yılda 15 ağaç dikilseydi Abdulkadir Kırmızı bu dönem aday olmazdı. 15 yıldır yatmasaydınız ben yine aday olmazdık.Eğri Çayı Parkı’nı o mahzunluktan kurtararak derhal yapacağız. Adıyaman’ın trafik sorununu gidermek için Valilik Kavşağı, DSİ Kavşağı, Üniversite Kavşağı, Hastane Kavşağına battı çıktılı köprülü kavşak yapacağız. Kentin kuzeyindeki Karadağ civarına kuşaklama projesi yapacağız ve sel baskınlarının önüne geçeceğiz. Kent merkezinde trafik sorununu çözmek için hükümet binasının altına katlı otopark yapacağız. Üst kısmına konser ve miting alanı yapıyoruz. Adıyaman’a yakışır bir belediye binasını bulvar üzerine yapacağız.Yaşlılar için dinlenme evi yapacağız. Kandınlar için gün evleri yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 18:56
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