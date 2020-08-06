  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi

Abdülkadir Bozkurt kimdir? Abdülkadir Bozkurt Umut Partisi genel başkanı nereli?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) İçişleri Bakanlığına resmen başvuru yaparak 'Umut Partisi'ni kurdu. Umut Partisi’nin Genel başkanlığını Abdülkadir Bozkurt yapmakta. Abdülkadir Bozkurt, EYT partisi olan Umut Partisi’nin kuruluş amacını şöyle açıkladı: “Biz başta EYT'lilerin sesi olmak için, tüm mazlumlar için bu yola çıktık. Zaten Umut Partisi, hak arayış mücadelesinin siyasette vücut bulmuş halidir.” Peki Abdülkadir Bozkurt kimdir, nerelidir? Abdülkadir Bozkurt Umut Partisi genel başkanı hayatı biyografisi.

Yeniakit Publisher
2020-08-06 17:17:00 - 2020-08-06 17:18:44
Abdülkadir Bozkurt kimdir? Abdülkadir Bozkurt Umut Partisi genel başkanı nereli?

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sesi olmayı hedefleyen Umut Partisi Abdulkadir Bozkurt'un genel başkanlığında kuruldu. TSK emeklisi  Abdulkadir Bozkurt , 2018 yılından itibaren siyasi çalışmalara başlamış ve 14 Nisan 2020 tarihinde Umut Partisini kurmuştur. Abdulkadir Bozkurt kimdir nerelidir?

Abdulkadir Bozkurt , 1977 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Osmaniye İlinde dünyaya gelmiştir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra , 1996 yılın da  askeri okula girmiş olup, 2018 yılına kadar Ülkemizin birçok şehrinde TSK mensubu olarak  farklı görevlerde bulunduktan sonra emekli olmuştur. 2018 yılından itibaren başta EYT'li mağdurların sesi olmak  için siyasi çalışmalara başlamış ve 14 Nisan 2020 tarihinde kendisi ile aynı düşüncelere sahip vatan sevdalısı yol arkadaşları ile  Umut Partisini kurmuştur. Abdulkadir Bozkurt lisans mezunu olup, evli  ve 3 çocuk babasıdır.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem
Siyaset

John Bolton’dan ilginç “Erdoğan” çıkışı: Keşke buna cevap verebilsem

ABD Ulusal Güvenlik eski Danışmanı John Bolton, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki iletişime dair dik..
Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi
Ekonomi

Altın son 1 saatte fırladı! Yeni rekor geldi

Son günlerde rekor üzerine rekor kıran altın bugün tarihi seviyeye ulaştı. Güne 466 TL seviyesinden başlayan gram altın, şu anda 477 TL'yi a..
Yataş’tan ‘cinsiyet eşitliği’ zırvası... Fesat sözleşmenin yardakçıları birer birer dökülüyor
Gündem

Yataş’tan ‘cinsiyet eşitliği’ zırvası... Fesat sözleşmenin yardakçıları birer birer dökülüyor

Yataş grubu, kadın cinayetleri üzerinden şirin gösterilmeye çalışılan İstanbul Sözlemesi ile ilgili destek açıklamasında bulundu. Haddini ve..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı