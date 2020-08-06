Abdülkadir Bozkurt kimdir? Abdülkadir Bozkurt Umut Partisi genel başkanı nereli?

Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sesi olmayı hedefleyen Umut Partisi Abdulkadir Bozkurt'un genel başkanlığında kuruldu. TSK emeklisi Abdulkadir Bozkurt , 2018 yılından itibaren siyasi çalışmalara başlamış ve 14 Nisan 2020 tarihinde Umut Partisini kurmuştur. Abdulkadir Bozkurt kimdir nerelidir?

Abdulkadir Bozkurt , 1977 yılında işçi bir ailenin çocuğu olarak Osmaniye İlinde dünyaya gelmiştir. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Adana’da tamamladıktan sonra , 1996 yılın da askeri okula girmiş olup, 2018 yılına kadar Ülkemizin birçok şehrinde TSK mensubu olarak farklı görevlerde bulunduktan sonra emekli olmuştur. 2018 yılından itibaren başta EYT'li mağdurların sesi olmak için siyasi çalışmalara başlamış ve 14 Nisan 2020 tarihinde kendisi ile aynı düşüncelere sahip vatan sevdalısı yol arkadaşları ile Umut Partisini kurmuştur. Abdulkadir Bozkurt lisans mezunu olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.