Abdulkadir Bitigen’e görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Mustafa Savranlar’a görev.

Süper Ligin 4.Haftasında görev yapacak hakemler açıklandı. 15 Eylül 2019 Pazar günü Rize Didi Stadyumunda saat 17.00’de oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Göztepe A.Ş maçınıKayseri Bölgesinden Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Abdulkadir Bitigen’in bu zorlu maçta yardımcılıklarını Mustafa Savranlar veMehmet Salih Mazlum yapacak. Maçın 4.Hakemi Adem Sarıtaş.

Haftanın kritik ve önemli karşılaşmalarından biri olan bu müsabakada VAR Hakemi Özgür Türkalp, AVAR Hakemi ise Alper Çetin oldu.

Abdulkadir Bitigen, 2019-2020 sezonunda ligin açılış maçı olan Yukatel Denizlispor ile Galatasaray arasındaki müsabakada görev yapmıştı.